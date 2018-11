Politica Regional

Compartir ! tweet





Cuando más tranquilo estaba Ernesto Munro Palacios con la designación de dirigente estatal en el bolsillo, su contrincante Jesús Ramón Díaz Beltrán dio a conocer que acaba de impugnar el proceso por haber encontrado una serie de anomalías ante la Comisión de Justicia del PAN, al parecer tienen documentos que pueden probar las inconsistencias y con ello nivelar la diferencia mínima de solo 300 votos que tuvo a favor del Neto Munro… Ayer jueves, el líder estatal de la CTM, Javier Villarreal Gamez, en rueda de prensa en Hermosillo, condenó las amenazas de un grupito de trabajadores de la desaparecida Sección 65 del sindicato minero que controla el Napito, de pretender cerrar y tomar la mina de Cananea, pero bueno, no fueron de agrapa los millones de dólares que pagó por su escaño en el Senado, y fue el numero den la lista!… La bronca de los recursos fue un escopetazo que al tiempo le puede pegar a todos los aspirantes al 2021, porque si bien es cierto que Beltrones estaba en la mira, la oposición aprovechará para echarle lodo a todos los que pueden ser serios aspirantes a la grande, porque a fin de cuentas van por ese partido, por eso les digo que este fue un misil pero con escopeta porque pegó parejo y para todos lados. Y dicen que todavía falta lodo porque se van a estar tirando entre todos!

Es obvio anticipar que si su partido no le cumple como espera se irá a las instancias electorales federales, en pocas palabras, esto no se acaba, hasta que lo cuenten y esto es una de las broncas de la semana, y aunque también aquí en Cajeme Munro logró la mayoría de los votos, dos que tres militantes están de acuerdo con la impugnación, misma que, seguramente, no va a prosperar, bueno, en el fondo es un tirito entre la gente de Guillermo (Munro) Padres y Javier (Diaz) Gándara.

Otra bronca en puerta son los huaraches que se están poniendo algunos sindicatos que reciben servicio del ISSSTESON, sobre todo los universitarios, porque seguramente sienten que les están bailando un zapateado en el techo y no solo pasos en la azotea, luego que la directiva de la institución dio a conocer que de seguir en las mismas condiciones viene una inminente quiebra total, y no solo en el pago de pensiones como está pasando en este momento en ISSSTECALI.

Por eso, y antes de que les exijan que se pongan parejo con las cuotas que realmente deben pagar, ayer se apersonaron en plantón en el Congreso aprovechando la comparecencia del director de la institución Pedro Angel Contreras, bueno, no se de que pueda servir esto, cuando lo que se habla no es si está bien o mal, sino las horas de supervivencia que le quedan al ISSSTESONy lo peor, que seguramente muchos otros sindicatos y organismos, no van a querer sacrificarse por sacarle el gato del garbanzal a los universitarios.

PAGOS VOLUNTARIOS… Algo que seguramente levantará polémica en la semana será la propuesta del ayuntamiento de Hermosillo de incluir en el presupuesto del 2019 un pago voluntario de 120 pesos para apoyar a los servicios públicos y con ello contratar y comprar más equipo para regresar a los dos días de recolección de basura en la ciudad, por lo pronto ya comenzó a pasar las aduanas difíciles que son la de los regidores y diputados, que dicen estar de acuerdo siempre y cuando la Comuna garantice que el pago si tendrá el carácter de “voluntario” y no agüevontario.

Pero claro, esto no dejará de levantar su polémica y de pasada a lo mejor le pega a otros pagos similares como el de la Cruz Roja y el de los Bomberos, por supuesto que no seria mala idea que esto mismo se impulsara aquí en Cajeme, valiendo la pena reconocer las intensas y atinadas negociaciones del alcalde Sergio Pablo Mariscal y del doctor Gonzalo Rodríguez para lograr que Solaquia regresara con sus operaciones de las plantas tratadoras de aguas residuales.

PRI EN APRIETOS.- También al que le tocó bailar zumba esta semana es al PRI nacional con la denuncia que acaba de publicar la organización Mexicanos en Contra de la Corrupción, en donde denuncia que hay 7 estados del país cuyos gobiernos estatales desviaron recursos por 650 millones para financiar las campañas electorales de este partido, y en Sonora acusan de ser algo así como 140 millones, lo ques desde luego es todo un manjar para la oposición, para soltar lo mejor que tienen de su artillería.

No deja de ser extraño que se tengan un asunto tan bien documentado y a casi una semana de cambio de gobierno y que el PRI nacional quede huérfano, al ya no tener presidente de la república que lo ande mangoneando, esto huele a un misil tierra aire muy bien lanzado para sacar de la jugada en el control de este partido a Manlio Fabio Beltrones y gobernadores que presuntamente son sus aliados, sin duda que este misil traía una cabeza nuclear de muchos megatones porque pegó duro, si, pero de ahí no pasara, ya lo veran.

PASARELA ENVENADA.- Este asunto va a rebotar en muchas partes, comenzando por lo que el miércoles pasó en el Congreso donde presento su comparecencia el Contralor General y el Fiscal Anticorrupción. Seguramente los diputados de oposición se están chupando los dedos por el manjar que se van a comer, claro, estos funcionarios tiene lo suyo para el florete verbal, pero no deja de ser el asunto del PRI algo muy incómodo que llega en el momento menos adecuado.

Seguramente van a forzar a los funcionarios a que se comprometan en investigar estos presuntos desvíos para temas electorales. A poco la cosa no se pone de bueno a mejor, ah, y ayer jueves se presentó el contralor Miguel Angel Murillo.

ESCOPETAZO A LO BRUTO.- Pero esto no para aquí –lo de la lana dada al PRI nacional–, porque esta bronca de los recursos fue un escopetazo que al tiempo le puede pegar a todos los aspirantes al 2021, porque si bien es cierto que Beltrones estaba en la mira, la oposición aprovechará para echarle lodo a todos los que pueden ser serios aspirantes a la grande, porque a fin de cuentas van por ese partido, por eso les digo que este fue un misil pero con escopeta porque pegó parejo y para todos lados. Y dicen que todavía falta lodo porque se van a estar tirando entre todos.