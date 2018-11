Marea Brava

Compartir ! tweet





Eduardo Flores

REGIDORES DE MORENA en Cajeme, hoy ofrecerán una conferencia de prensa para dar a conocer los ataques malinchistas e incongruentes de un regidor del PT, de quien se dice es secundado por algunos reporteros para hacerles la vida pesada con ataques de descredito por el trabajo que vienen realizando con el nuevo modelo de gobierno de la CUARTA TRANSFORMACION que trae Andrés Manuel López Obrador para todo el País; ellos son: Alma Patricia Favela, Carmina Islas Rosas, Rocío Lauterio Araujo, Priscila Valdez Hernández, Juan Ángel Cota, Sergio Lamarque Cano, Fernando López Olea y Raúl Fernando González Valverde, todos ellos cansados de tantos ataques, optaron por enfrentar a este regidor del PT y sus escuderos, para que aclaren todas las críticas y señalamientos de que han sido objeto sin causa o razón de ser…- NO HAY QUE PERDERNOS ESTA CONFERENCIA…-

EN QUIEBRA EL ISSSTESON, y además se dispuso de forma ilegal de la reserva del Fondo de Pensiones…- ¿Quién haría esta barbarie?…- Creo este es un trabajo que tendrá que desenmarañar la Fiscalía Anticorrupción, en la cual ya se fincó la denuncia correspondiente por desfalco financiero por parte de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano…-

SE DICE que la actual administración pública estatal ha realizado en tiempo y forma los pagos de cuotas y aportaciones, interponiendo además un proceso legal contra quienes desfalcaron a Isssteson; el director general de este instituto Pedro Ángel Contreras López, solicita a los Diputados del Congreso del Estado, buscar una solución para rescatar a Isssteson, ya que la actual administración encontró un adeudo de más de 2 mil millones de pesos, los cuales tendrán que transparentarse en una auditoria general contra quien o quienes resulten responsables de este desfalco…- OTROS QUE DISFRUTARAN LO ROBADO…- ¡¡¡ Nunca les hacen nada!!! …-

HABLANDO DE RUINA…- Les informo que Cajeme está en quiebra…- El panorama es incierto para todos los ciudadanos cajemenses, pues el desempleo es impresionante por aquí; otro golpe será el próximo cierre de la Fábrica de GAMESA; con la fuga o el cierre como usted le quiera llamar a este problema, pues se agravará aun más la sobrevivencia en este municipio; para que se dé una idea; la tienda PARISINA que se ubica en 5 de Febrero y Galeana ya cerró sus puertas; las tiendas CALIMAX, por igual cerraron sus puertas, refaccionarias, Tiendas de comercio diverso, así como las tiendas OXXOs, las cuales ya no abren por la noche porque no hay necesidad, ya que se acabaron las ventas nocturnas que dejaban buenas ganancias. Hoy, la administración que encabeza el maestro Sergio Pablo Mariscal Alvarado, podría sacar a flote al Cajeme en quiebra, pues el nuevo modelo de gobierno que trae encomendado por agenda del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador con la cuarta transformación, podría ser la esperanza de todos nosotros y si NO…-, que dios nos ayude…………-

HONOR A QUIEN HONOR SE MERECE…- AYER el Alcalde Sergio Pablo Mariscal, reconoció públicamente el trabajo de gestión que viene realizando en favor de los cajemenses el Lic. Emeterio Ochos Bazua, ya que fue parte de las gestiones que se realizaron para favorecer con una importante obra de infraestructura a la comunidad rural de YUCURIBAMPO. En esta obra se invirtieron más de 7 millones de pesos, los cuales se lograron trabajando en equipo los de MORENA y los del PRI…-

Esto es una muestra de que juntos andan buscando el beneficio de los cajemenses, cosa contraria con lo que vienen haciendo los regidores del PT; solo criticas entregan a la actual administración, solamente porque no se les cumplió con un supuesto acuerdo de entrega de plazas de trabajo para sus militantes del partido…- ¡¡¡Que poca!!! …-

CAUSO REVUELO EL DECESO del capo mexicano Héctor Manuel Beltrán Leyva, quien falleció el domingo pasado en la cárcel a consecuencia de un infarto al miocardio…- Beltrán Leyva, fue trasladado a un hospital en la ciudad de Toluca tras quejarse de dolor en el pecho, pero los médicos nada pudieron hacer por salvarlo de las garras de la muerte…- fue arrestado en 2014 en la ciudad de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, pero había logrado librarse de ser extraditado a Estados Unidos…- SUS RESTOS FUERON VELADOS en una funeraria de Hermosillo Sonora, lugar a donde lo trajo su esposa y familiares para velar sus restos.

