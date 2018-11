Pelucas artesanales oncológicas, más autoestima para pacientes en situaciones difíciles

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, noviembre 18 de 2018.- A través del Taller de Pelucas Artesanales Oncológicas, el Voluntariado de la Secretaría de Salud busca que las personas que las adquieran, sea cual sea su enfermedad, tengan una mejor autoestima, compartió Mónica Campillo Romo.

La encargada del Taller de Pelucas Artesanales Oncológicas señaló que el objetivo es ayudar a las personas que padecen alguna enfermedad que dañe su cabello en su imagen para que éstas tengan mayor seguridad de convivir con la sociedad.

“El objetivo es ayudar a las personas en estado vulnerable que tienen enfermedades como cáncer, alopecia, alguna quemadura o alguna enfermedad que les haya afectado su cabello. Más que nada es ayudarlos en su autoestima, que se sientan mejor y tengan la libertad de salir a la calle”, declaró.

Campillo Romo informó que desde la apertura del Taller, el 17 de septiembre de este año, se han brindado siete pelucas, en su totalidad a mujeres, entre niñas, jóvenes y adultas, además se han recibido 120 trenzas de cabello de donantes.

“Estamos muy agradecidas con todas las personas que nos han donado cabello para esta noble causa. Hacemos un llamado a la sociedad a que nos apoye con cabello para poder nosotros seguir ayudando a la gente que lo necesite. Y a quienes necesiten una peluca no duden en acudir con nosotros es un proceso muy fácil y rápido”, puntualizó.

Explicó que la realización de cada peluca tarda de una a dos semanas y se requieren alrededor de seis a ocho trenzas de cabello para hacerla, actualmente no se cuenta con lista de espera para adquirir una peluca, pues se ha estado brindando toda peluca que se solicite.

“Hemos podido entregar todas según las han solicitado. Si la quieren de otro color u otro estilo ya le damos nosotros un tiempo de espera, hemos tenido la suerte de que las que tenemos le gustan y se las llevan ahí mismo”, compartió.

Para ser acreedor a una peluca se necesita: diagnóstico médico y/o carnet, solicitud de donación de peluca oncológica dirigido a la presidenta del Voluntariado o representante del taller, copia de identificación oficial del solicitante, copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad, fotografía no mayor a un año de antigüedad, entrevista con el responsable del taller para confeccionar diseño e imagen de la peluca.

Mientras que los requisitos para donar cabello son: las trenzas de cabello deberán medir como mínimo 15 centímetros para su elaboración, cabello limpio y seco, puede ser teñido más no decolorado, colocar lo anterior dentro de una bolsa resellable.

El Taller se localiza en avenida 8 entre Reforma y Monteverde, dentro del Albergue del HIES, a un costado del hospital, su horario de atención del Taller es de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.