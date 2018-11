¡Denuncian acto criminal en los parques acuícolas de la Atanasia, afirman que el cocodrilo fue echado de adrede a los estanques de camarón para que no se roben el crustáceo!

Compartir ! tweet





* La gente pregunta, ¿Por qué no han pedido ayuda para agarrar al cocodrilo?, hay gato encerrado ahí

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En el municipio de San Ignacio Río Muerto Sonora las autoridades tienen que investigar a fondo que fue lo que paso realmente con ese enorme cocodrilo que fue visto en una delas calles que dividen los estanques de camarón, al parecer en el parque acuícola la Atanasia perteneciente a ese municipio.

Pues afirman vecinos aledaños a los parques acuícolas que ellos saben y están enterados que el enorme COCODRILO que fue presentado en vídeo y que además lo hicieron así plan con maña para que lo vieran todos los que supuestamente se meten de noche a robar camarón a los estanques, para haber si así disminuye el robo hormiga de camarón en los estanques.

Pero juran y perjuran los habitantes de los poblados aledaños como la Guadalupe entre otros que ese cocodrilo fue comprado por los altos mandos de los estanques y lo echaron ahí para que la gente ya no robe camarón, la gran verdad de ser así las autoridades tendrán que investigar a fondo si es verdad eso, porque sería un gran acto criminal, el cocodrilo podría devorar en un instante a cualquier persona, se habla de que mide más de dos metros y sus fauces son grandísimas, lo que torna extremadamente peligroso al reptil.

Pues ojala que sea mentira eso de que el cocodrilo fue echado a los estanques acuícolas de adrede y con el fin de que la gente ya no se meta a los estanques de noche a robar camarón, y si no al tiempo amigos lectores.