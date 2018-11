Marea Brava

Compartir ! tweet





* El alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado participó en la integración del Comité Técnico para la elaboración del documento conjunto rumbo a la generación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019…- En esta reunión participaron los alcaldes de los 72 municipios, diputados locales y federales, así como la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el Presidente Mariscal Alvarado, este último, propuso priorizar las necesidades que aquejan a cada uno de los municipios.

* ESTE DOMINGO PASADO EN PUNTO DE LAS 8:30 de la mañana, poco más de 300 familias inmigrantes llegaron en el tren carguero a Cajeme. Cosa que sorprendió a propios y extraños, pues no se esperaba a que llegaran tan de repente y todos se dirigieron al primer cuadro de la ciudad en busca de alimentación…- Decenas de niños y bebés ocupaban la primera línea de la larga columna de migrantes en la que había desde agricultores, panaderos y algunos profesionales, y, hasta amas de casa y estudiantes que buscan un mejor futuro para los suyos.

¿De qué huyen?…- Las personas huyen de la pobreza y la violencia en su país. Con una tasa de homicidios de 43 por cada 100.000 habitantes, Honduras es considerada como uno de los países más violentos del mundo principalmente por la operación de las pandillas y la incursión del narcotráfico, una situación que impera también en Guatemala y El Salvador. Además, el 68% de los nueve millones de habitantes en Honduras vive en condiciones de pobreza. La mayoría culpa al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, de no acabar con los problemas sociales.

Se escapa “de la violencia, de los altos costos de la canasta básica que se tienen en su país, del alto costo de la energía y de los altos costos del agua”…- IMAGINENCE…- Nosotros apenas podemos sobrevivimos, y cientos de inmigrantes andan por nuestras calles pidiendo ayuda para continuar su peregrinar a la frontera norte de nuestro estado de Sonora…- DIOS LES AYUDE…-

AYER FUE MI DIA. Pero no mí onomástico. Simplemente lo digo porque por el pasillo de los LOCOS de Palacio Municipal, (Comúnmente se le dice así a un corredor de Palacio), me topé con Ernesto Vargas Gaytan, ex tesorero de la administración de Gobierno del Ing. Eduardo Bours Castelo, con quien intercambie unas pocas palabras sobre su presencia por esos lugares e iba muy a las carreras a solicitar un documento oficial a una dependencia de Gobierno Estatal…- Mas delante me encontré con el Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, intercambiando palabras con el Ing. Rodrigo Bours Castelo por fuera del restaurant de Palacio Municipal, citándose para más tarde para intercambiar impresiones políticas sobre lo que está por venir…- YA SABEN QUE EL TIEMPO SE VA PRONTO…-

REGIDORES DE MORENA, preparan una estrategia para contrarrestar y enfrentar a regidores revoltosos que desconocen la verdadera ley del servidor público…- SOBRE esta ley, hay que entender que hay posiciones donde solo el ciudadano Presidente Municipal Sergio Pablo Mariscal Alvarado, tiene las facultades plenas de atender personalmente algunas instituciones, donde solamente él, puede cambiar de perfiles en puestos claves que son de su responsabilidad, cosa que algunos regidores todavía no lo entienden, pues en lugar de leer la ley, se dedican a criticar y señalar sin fundamento alguno a nuestra autoridad municipal…-

ES POR DEMAS, aprenderán cuando se les acerque el final de su administración, lo cual ya será tarde y esto, le empeorará su camino al pretender continuar con su carrera política…- ANTES QUE NADA, DEBEN ESTUDIAR LAS LEYES DEL SERVIDOR PUBLICO…………..-

CAMBIANDO DE TEMA…- El alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado participó en la integración del Comité Técnico para la elaboración del documento conjunto rumbo a la generación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019…- En esta reunión participaron los alcaldes de los 72 municipios, diputados locales y federales, así como la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el Presidente Mariscal Alvarado, este último, propuso priorizar las necesidades que aquejan a cada uno de los municipios, para después jerarquizarlas en un paquete conjunto en el que se integre el proyecto elaborado por la ejecutiva estatal…-

LLEGAN A ACUERDO OOMAPAS DE CAJEME Y SUTOC…- ES MEJOR NEGOCIAR QUE PELEAR…- No habrá HUELGA porque se firmó un acta de convenio con el Sindicato Único de Trabajadores del Oomapasc…- El 9 de noviembre pasado se realizó una reunión conciliatoria en la que participaron, por parte del Oomapas de Cajeme, el director, Rodrigo González Enríquez y el jurídico, Carlos García; mientras que por parte del SUTOC estuvo presente la líder sindical, Silvia Godoy y el secretario general del sindicato de la CTM, Luis Acosta. En este proceso tuvieron coadyuvancia y actuaron como testigos de honor la Secretaría del Trabajo y de Gobierno, así como el Dirigente estatal de la CTM, Javier Villareal…- NO CABE DUDA DEL PODER DE LA CTM…- Para mí ver, la negociación fue buena para ambas partes, pues los usuarios no tienen que pagar justos por pecadores……….-

LLEGO El Buen Fin a Cajeme…- Que lastima porque no hay mucho dinero que digamos entre la ciudadanía cajemense. Los que puedan aprovechar tendrán la posibilidad de comprar en más de mil 500 comercios de la localidad. En este evento, estuvo José de Jesús Nares Félix, presidente de Canaco, acompañado por la Administradora del SAT, María Ivett Clark Perla; Guadalupe Araujo Nevárez, Subdelegada de la Secretaría de Economía y Carmen Alicia Limón Olivas, encargada del despacho de Profeco a nivel local, quienes explicaron las funciones que tendrán estas dependencias gubernamentales durante este programa. Este programa de doble beneficio, representa una oportunidad para que los consumidores visiten los establecimientos con el propósito de aprovechar las ofertas y mientras que el comercio ha adoptado estas fechas como una de las más importantes del año, pues se generan ventas en gran volumen, por lo que se preparan para contar con un amplio inventario de productos y servicios, para todos aquellos que cuentan con su guardadito…- (DINERO)………….

EL PROXIMO secretario de SAGARPA FEDERAL, Víctor Villalobos Arámbula, anduvo en gira de trabajo por el sur de Sonora y dejó a todos los agricultores en pequeño con una esperanza de vida, pues todos los recursos que se destinan al campo del Valle del Yaqui, siempre han sido para los grandes titanes de la agricultura en Cajeme…- HOY LA CUARTA TRANSFORMACION, trae un nuevo modelo de gobierno y este será en apoyar a los que siempre se han ignorado; esta será la oportunidad de los que nunca les llega nada de apoyo para sus tierras…- JUSTICIA DIVINA………..- ¿Qué dirán los TITANES?…- O mejor dicho, como le harán en este nuevo gobierno?…- ESTO APENAS EMPIEZA, SALUDOS, POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71