Politica Regional

Esta semana se supone que los diputados van a desquitar el sueldo, que según Rodolfo Lizárraga por el Partido del Trabajo, no pasa de los 100 mil pesos, pero de acuerdo con la coordinadora de Morena, Ernestina Castro, llega a 240 mil, como sea, el caso es que se supone deberán chambear en serio porque tienen que elegir al próximo Fiscal General del Estado de la terna que les envió la Gobernadora…

Si bien es cierto que no pueden reprobar a los tres de la lista para ocupar la Fiscalia porque ya los habían aprobado antes en la lista de los 34 finalistas, si pueden pedir una nueva terna, pero por lo pronto la que enviaron está interesante porque tiene diferentes perfiles a escoger, incluyendo el tema de género con Indira Contreras Córdova, quien de hecho es la Fiscal contra casos de feminicidio, los otros dos ya saben es Jesús Cabanillas y Rafael Ramírez Leyva.

VAMOS POR PARTES.- ¿Qué es lo que debieran revisar los diputados? Esperemos que no caigan en la simpleza de pedirles como los viejos españoles pureza de sangre política, esto es, que nunca hayan tenido contacto con el diablo o con algún partido, eso, es lo más absurdo que hemos escuchado, pero bueno, con eso consideran que se puede garantizar que no sea un fiscal carnal y sea funcionario con autonomía.

Obvio, pensando en que este no será Fiscal de Justicia, sino el Gran Inquisidor, creemos que en lugar de andar con telarañas mentales, los legisladores debieran de enfocarse a buscar perfiles capaces, que puedan resolver el grave problema de la inseguridad y sobre todo que puedan resolver los miles de casos que están en la gaveta de los asuntos olvidados y meter a la cárcel a los miles de pillos que andan libres gozando de impunidad, eso es lo que quiere la gente, que sepa resolver el problema de la inseguridad y que atrape a los pillos y malvados

FISCAL AUTONOMO.- Vamos a pensar que logran un Fiscal autónomo, pero de tan puro que lo escogerán, lo más probable es que sea un buen académico, cargado de teorías y de buenas intenciones y que sirva para maldita la cosa, quí tiene que buscar una combinación de Elliot Ness con el Zorro, o sea alguien capaz de enfrentar a los malos, que son muy malos, pero también que tenga capacidad de ayudar a los buenos, que de buenos se nos pasa la mano.

VAN POR LAS MULTAS.- Parece que la alcaldesa naranjera Célida López le va a tomar la palabra al diputado de Morena, Martín Matrecitos, quien está proponiendo reducir las multas de tránsito al 50% de su costo, porque asegura que son muy caras para la población, lo mismo dice la alcaldesa, pero además agrega que esto promueve la corrupción entre la policía y le puso su pilón, porque además está revisando la posibilidad de aumentar los grados de alcohol que se pide a las personas que van conduciendo vehículos y que han ingerido bebidas alcohólicas antes.

Estos grados fueron bajados en forma drástica por una propuesta de la regidora Perla Zuzuky Aguilar, porque con una cheve se pasa del límite, ahora, seguramente lo menos serán tres o un six, sea lo que sea, aquí en Cajeme el alcalde del mismo partido (Morena), Sergio Pablo Mariscal, deberia de retomar la propuesta de Celida, ah, y leerle la cartilla a los transitos bribones y asaltantes de traileros de las calles Jalisco y Sufragio que siguen de remate, no habiendo poder humanos que los ponga en paz.

Y si eso pasa con multas muy altas, hay que ver con seriedad que pasará si las bajan al 50% como está proponiendo el diputado Matrecitos, que entendemos es la estrategia clientelar de todo partido político, ah, y por favor, no vayan a someter esto a consulta popular porque sería una vacilada como esa –fruadelenta—de continuar o no con la construcción del aeropuerto de Texcoco, habiendo salido el lunes miles de personas en la capital del pais exigiendo no se congele la obra.

PENSIONES MILLONARIAS.- Ahora que se aprobó la Ley de Salarios Máximos o como se llame, con la que se supone que nadie debe ganar más que el presidente de la República, se aprovechó para cancelar las pensiones millonarias de los expresidentes, esto desde luego fue aplaudido por el respetable público que le fascinan las medidas populistas, que dicho sea de paso sirven para maldita la cosa cuando no van parejas, pero bueno, se oyen bien en los medios.

Alberto Vizcarra Osuna, integrante del Movimiento Ciudadano, expuso que al imponerse la operación del Acueducto Independencia, se despojó a Cajeme de 55 millones de metros cúbicos, afectación que puede revertirse con la construcción de la Desaladora como solución a este problema de repartir lo que no se tiene. Ah, el radical y tenebroso de Vizcarra miente, pues solo son 33 millones de metros cúbicos anuales que el Novillo envía a Hermosillo.

“Agradecerles a ustedes la voluntad por resolver este tema estructural, inclusive de pertinencia social, que por su grado de complejidad debe ser atendido con un sustento técnico y jurídico suficiente, en el que no se niega agua para Hermosillo, sino que se busca una solución para que no se afecte la producción en ese municipio y que Cajeme pueda contar con recursos hídricos a futuro que garanticen inversión y desarrollo”, manifestó Mariscal Alvarado.

Alberto Vizcarra Osuna, integrante del Movimiento Ciudadano, expuso que al imponerse la operación del Acueducto Independencia, se despojó a Cajeme de 55 millones de metros cúbicos, afectación que puede revertirse con la construcción de la Desaladora como solución a este problema de repartir lo que no se tiene. Ah, el radical y tenebroso de Vizcarra miente, pues solo son 33 millones de metros cúbicos anuales que el Novillo envía a Hermosillo.

“Nuestra propuesta es coadyuvar esfuerzos para que el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador incluya en el presupuesto 2019, recursos para la construcción del segundo módulo de la Desaladora para abastecer de agua a Hermosillo y hacer efectiva una política de gestión de más agua para Sonora”, señaló Vizcarra Osuna, pero se le olvida que ese tipo de obras no encajan en los proyectos obradoristas.

Por su parte, el Director del Oomapasc, Rodrigo González Enríquez, indicó que es importante recuperar los volúmenes de Asignación de Derechos de Agua para Cajeme, con el fin garantizar tanto el consumo humano, como para el desarrollo productivo, industrial y comercial en el futuro del municipio, si, pero no quitándole el agua a los miles de sonorenses que viven en Hermosillo, agua es lo que sobra en el sistema de presas del Rio Yaqui.

El Alcalde sugirió que las propuestas del Movimiento Ciudadano y del Ayuntamiento, se integren en una tarjeta consensuada para incorporarla en la agenda de la próxima reunión del Consejo Intermunicipal, para que los Alcaldes del sur del Estado lo presenten en bloque ante los gobiernos estatal y federal, con el apoyo de los diputados locales y federales, así como los Senadores de la República, sin distingos partidistas.

Para ello se nombró un Comité Municipal integrado por Alberto Vizcarra, Alejandro Olea y Jesús María Martínez, por parte del Movimiento Ciudadano, y Rodrigo González, Guillermo Patino y Amado Armando López, por parte de la presente administración, además de los mencionados, estuvieron presentes Martha Luz Parada Velderraín, Alicia Díaz Brown, Lita Leyva de Navarro, Jaime Miranda Peláez, Alberto Verdugo y Plutarco Sánchez Patiño.

También en otras notas positivas para Cajeme, esta la de que la Sagarpa federal siempre tendrá aquí sus oficinas centrales a partir del 1 de diciembre, explicando el doctor Villalobos, que la primera decisión tomada en esta materia, el cambio de nombre que pasará de ser la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Esta simplificación, dijo, obedece al hecho de que en todo el mundo concepto Agricultura engloba sectores como ganadería, pesca, y alimentación, palabras que pueden obviarse, acompañándole en su visita a Obregón, los próximos subsecretarios de Agricultura, Miguel García Winder y de Aujtosuficiencia Alimenhtaria, Víctor Suárez Carreras; además de los coordinadores de Desarrollo Rural, Salvador Fernández Rivera y de Ganadería, David Monreal Ávila, de Ganadería.

Así como el comisionado de Conapesca, Raúl Elenes Angulo; Ignacio Valle, de Segarmex; del Programa de Agronegocios Sociales y Sustentables, a cargo de Arturo Cuen; la Comisión Nacional de Zonas Áridas estará a cargo de Ramón Sandoval. Conapesca va a continuar operando en Mazatlán y la subsecretaria de Ganaderia en la ciudad de Durango.

Villalobos reiteró que las reuniones cupulares de la SA se realizarán a partir de diciembre en Ciudad Obregón, a donde vendrán los funcionarios de la dependencia que estén a cargo de las representaciones instaladas en todo el país, así que se disipan las dudas de que si la Sagarpa estaria o no aquí, pues diputados federales de Morena estuvieron presionando para que funcionara en Michoacán, hasta se hablo de Sinaloa.