ARRANCA DÉCIMO NOVENA COLECTA DE MEDICAMENTOS DE CRUZ ROJA MEXICANA

Compartir ! tweet





La Presidenta del Voluntariado de DIF Cajeme, Margarita Vélez de Mariscal, entregó una donación de medicamentos a la Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Obregón, en el inicio de la colecta en la escuela Primaria “Profesor Jesús Aguirre Durán”.

Durante su intervención, la Primera Dama, exhortó a los niños y niñas del plantel a que llevaran el mensaje a sus familiares y amigos e invitaros a donar medicamento para que la Cruz Roja pueda seguir apoyando a los que más lo necesitan.

“Lleven a sus casas el mensaje, a sus familias, de que Cruz Roja trabaja para las personas que más lo necesitan, en esta ocasión la encomienda es reunir medicamento para que puedan surtir recetas las personas que necesitan algún medicamento y no tienen la condición económica para adquirirlo, ustedes como guardianes de la salud lleven este mensaje y que lo compartan”, mencionó.

La colecta inició este lunes 12 y culminará el próximo viernes 16 de noviembre, periodo durante el cual las personas que deseen donar medicamentos no caducos podrán entregarlos en la Cruz Roja, DIF Municipal y planteles escolares.

Por último, Roxana de Barnetche, Presidenta del Comité de Damas Voluntarias de Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Obregón, recalcó la invitación a la comunidad a participar donando medicamento que tengan en sus hogares y no necesite, además expresó que, con la ayuda de las personas, Cruz Roja podrá seguir brindando apoyo a los niños, jóvenes, adultos y abuelos que viven en una situación vulnerable.

Estuvo presente Francisco Obregón Elizondo, Vicepresidente del Consejo Directivo de Cruz Roja en representación de Gerardo Barnetche Valdez, Presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja; Abraham Montijo Cervantes, Delegado de la SEC, y María Guadalupe Bustamante Quijada, Directora de la Escuela Primaria “Profesor Jesús Aguirre Durán”.​