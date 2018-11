Politica Regional

Compartir ! tweet





El cajemense Arturo Bours Grifftih, tomó ayer jueves en el Senado de la Republica, protesta como nuevo Senador tras la licencia solicitada por Alfonso Durazo Montaño, quien como titular de la Secretaria de Seguridad Publica Estatal, en tanto, este viernes a las 11:00 horas en el Fiesta Inn, el titular de la Secretaria de Economía del Gobierno de Sonora, Jorge Vidal Ahumada, tomará protesta al Consejo Consultivo Sonora Sur, ah, un grupo de amigos se prepara a proponer al empresario Pedro Dabdoub Dabdoub, como el Ciudadano Distinguido 2018. Después daremos mas detalles… La Gobernadora Claudia Pavlovich se apersonó con los diputados federales con una bolsa grande, porque fue a pedirles el apoyo para lograr recursos por el orden de los 23 mil millones de pesos. Todo parece que los legisladores sonorenses se unirán para traer agua para su terruño, sobre todo Javier Lamarque por Cajeme…

En redes sociales se manejó en Hermosillo, que en una entrevista radiofónica el exalcalde Javier Gándara dijo que su primo Ernesto Gándara sería bienvenido al PAN si se anima a dejar a su partido, desde luego que habla desde su experiencia personal, que dicho sea de paso no le ha ido mal en cuanto a candidaturas, porque nomás le entendió como se manejan los panistas y pudo amarrar posiciones, recordar que como priísta perdió la alcaldía de Hermosillo.

Pero luego como panista la ganó, logró llegar a la posibilidad más alta, que fue ser candidato a gobernador, pero al final cayó frente a Claudia Pavlovich, por eso sabe perfectamente de lo que habla, y si considera que Ernesto desde el PAN daría una buena pelea, no hay que descartarlo, sobre todo luego de la elección del domingo para elegir al dirigente estatal de este partido, porque si gana Jesús Ramón Díaz, es obvio que Javier tendrá mucha influencia entre la militancia. Si gana el Neto Munro, las cosas pueden cambiar.

Pero bueno, dicen que ahí están las puertas abiertas del PAN. Nomás cuidado, porque hasta el momento son más los que se han salido que los que han entrado.

En fin, el chiste es sacarlo de la jugada para el 2021. Caray, de ser cierto, pues que gacho Nacho, pero bueno, parece que el asunto no prendió porque lo detectaron muy a tiempo.

En fin, el chiste es sacarlo de la jugada para el 2021. Caray, de ser cierto, pues que gacho Nacho, pero bueno, parece que el asunto no prendió porque lo detectaron muy a tiempo.

LIMPIO Y PUESTO.- Por cierto, ya que andamos por la autopista 21, al que deben poner atención en el PAN es a Antonio Astiazarán Gutiérrez, porque ya quedó limpio de polvo y paja de las acusaciones que de forma por demás extraña le hizo el Partido del Trabajo en el pasado proceso electoral, dicen que ya está exonerado de toda acusación y obvio, que no hay delito ni falta que perseguir, esto lo pone en una situación de competencia, porque no hay nada que lo inhabilite legalmente.

Ahora solo queda resolver el dilema que tiene, de si se afilia o no al PAN. Aunque este no es requisito para ser candidato, si le podría dar una fortaleza si busca competir bajo las siglas de este partido, y en este momento es el más adecuado, porque es cuando más requiere el PAN de respaldos públicos, sería un paso inteligente, porque en Morena no le van a abrir la puerta. El PRI va a aprovechar para mantenerla cerrada y con la chiquillada ni al caso. Irse por la vía independiente requiere de mucha lana y estructura., bueno, es cosa de consultarlo con la almohada.

SUELDO MODESTO.- El que salió a aclarar paradas con eso de los sueldos de los legisladores fue el coordinador de la bancada del PT, Rodolfo –el “Fofo”– Lizárraga, quien no tuvo empacho para mostrar un talón donde demuestra que solo gana la friolera de 93 mil pesos mensuales. Claro, esto es en la nómina directa, esto sale a colación porque la coordinadora de Morena, Ernestina Castro, aseguró a los reporteros que los diputados estaban ganando 240 mil pesos mensuales.

Ya antes, como lo hemos señalado, Jorge Taddei comentó que le habían llegado rumores de que además de sueldo recibían una tajada de 300 mil pesos bajo cuerda, como sea, el diputado Lizárraga considera que no hay problema porque técnicamente hablando quedan por debajo del sueldo del presidente y lo que hace legal recibir ese ingreso. Lo otro, eso de que les caen otros miles más, habrá que demostrarlo.

No se esperaba menos, ah, pero mucho cuidado con el otro diputado morenista, Marcos Carbajal, mejor conocido como Marcos "Babaján". No es de fiar con eso de los pesos y centavos ajenos y en esos de amistades cercanas, y, sino, ahí está el caso de un amigo que al parecer hace varios meses le prestó para el pasaje aéreo a la capital del país y ahora no solo lo desconoce, sino hasta le ha enviado mensajes intimidatorios, siendo "Barbaján", producto de una candidatura por el método de tómbola, algo vergonzoso tanto para él como para Morena que ideó es absurdo.

No se esperaba menos, ah, pero mucho cuidado con el otro diputado morenista, Marcos Carbajal, mejor conocido como Marcos “Babaján”. No es de fiar con eso de los pesos y centavos ajenos y en esos de amistades cercanas, y, sino, ahí está el caso de un amigo que al parecer hace varios meses le prestó para el pasaje aéreo a la capital del país y ahora no solo lo desconoce, sino hasta le ha enviado mensajes intimidatorios, siendo “Barbaján”, producto de una candidatura por el método de tómbola, algo vergonzoso tanto para él como para Morena que ideó es absurdo.

Por cierto, el cajemense Arturo Bours Grifftih, tomó ayer jueves en el Senado de la Republica, protesta como nuevo Senador tras la licencia solicitada por Alfonso Durazo Montaño, quien va como titular de la Secretaria de Seguridad Publica Nacional, en tanto, este viernes a las 11:00 horas en el Fiesta Inn, el titular de la Secretaria de Economía del Gobierno de Sonora, Jorge Vidal Ahumada, tomará protesta al Consejo Consultivo Sonora Sur, ah, un grupo de amigos se prepara a proponer al empresario Pedro Dabdoub Dabdoub (Mirage), como el Ciudadano Distinguido 2018. Después daremos mas detalles.