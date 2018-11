Invitan a décimo novena colecta de medicamentos de Cruz Roja

Compartir ! tweet





Con el propósito de seguir apoyando a las personas más vulnerables, se suma DIF Cajeme a la décimo novena colecta de medicamentos de Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Obregón que se llevará a cabo del lunes 12 al viernes 16 de noviembre.

Margarita Vélez de Mariscal, Presidenta del Voluntariado de DIF Cajeme, recalcó su compromiso con la benemérita institución y felicitó al comité de damas voluntarias por la loable labor que realizan.

“Cuando acepté el nombramiento de Presidenta Honoraria, me comprometí a apoyar todas las causas que promueva Cruz Roja y lo hago con mucho gusto, es por eso que agradezco que me hagan parte de este arduo trabajo que realizan y devolverles un poco lo que ustedes hacen día a día por toda la ciudadanía, donde el fin es apoyar a las personas que no tienen forma de pagar un medicamento, que en ocasiones lo necesitan para vivir, felicito y agradezco la noble labor que realiza el comité de damas voluntarias”, reiteró.

Además, invitó a la población a sumarse a esta colecta y donar los medicamentos que no necesiten para que puedan ser utilizados por otra persona que requiera alguna medicina y no pueda costearla.

Por su parte Roxana de Barnetche, Presidenta del Comité de Damas Voluntarias, mencionó que el objetivo de realizar esta colecta, es apoyar a los habitantes de la localidad.

Informó que durante los días del 12 al 16 de noviembre, se estará recaudando medicamento en todas las instituciones educativas de la ciudad, iniciando en la Escuela Primaria Jesús Aguirre Durán.

Agregó que desde que inició este año a la fecha, se han surtido 19,397 recetas totalmente gratis, e invitó a la ciudadanía que tenga la necesidad de cubrir una receta médica, acudir a farmacia de Cruz Roja por la calle Chihuahua entre 6 de Abril y Niños Héroes, colonia centro.

En el evento estuvo Presente Martín Flores Leyva, Director de Cruz Roja Mexicana; María Guadalupe Bustamante Quijada, Directora de la Escuela Jesús Aguirre Durán; y Abraham Montijo Cervantes, Delegado de la SEC en Cajeme.

Los medicamentos que se reciben son:

-Antibiótico

-Analgésicos

-Jarabe

-Material de curación

-Inyecciones