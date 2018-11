Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, entre lujos y opulencia

Compartir ! tweet





* La priista es la séptima mujer en gobernar un estado, aunque por lo que llama la atención es por su ostentosa forma de vida, que va de vestidos de colores y telas exquisitas de Prada o Narciso Rodríguez, marcas de alta costura

Más que gobernar Sonora, la priista Claudia Pavlovich ha dedicado el tiempo a cuidar sus lujos, su imagen física, su apariencia, su elegante y fina forma de vestir, al estilo Chanel, Narciso Rodríguez y varias firmas más de diseñador.

No fue gratuita su intención de luchar por el control de los recursos en el estado, al imponer una cláusula para que la Constitución Estatal no pueda ser reformada sin las dos terceras partes de los 72 municipios locales, aunque hoy las reformas se cumplían con la mitad de los ayuntamientos.

Es la séptima mujer en gobernar un estado, aunque por lo que llama la atención es por su ostentosa forma de vida, que va de vestidos de colores y telas exquisitas de Prada o Narciso Rodríguez, marcas de alta costura.

Se dio el lujo, incluso, de crear hasta su popularmente conocido ‘falda estilo gobernadora’, luego de una visita que hizo a una boutique en la capital del estado.

Aprovecha el momento para utilizar cada uno de sus outfits, según su agenda, pero nunca repite un atuendo. Si se revisan las imágenes de su Facebook oficial, cada día es una vestimenta distinta.

Su ostentosa vestimenta y sus lujos en joyas contrastan con el pueblo modesto y austero de Sonora. Los elegantes vestidos de Chanel, Donna Karan, las finas faldas, blusas de vivos colores, los pantalones, chamarras, abrigos y el calzado de Agatha Ruiz de la Prada, son parte de su rutina.

Sin embargo, de visita ayer en la Cámara de Diputados, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano pidió al grupo parlamentario de Morena que “los colores de partidos no deben influir en la distribución de recursos del Presupuestos de Egresos de la Federación para el 2019”.

“Lo que importa son los resultados, independientemente de colores de partido. Somos gobierno en este momento y lo que tenemos que hacer es gobernar para todos”, dijo.

Luego de acudir a una reunión privada con los coordinadores parlamentarios de la alianza de Morena-PT-PES en San Lázaro, dijo que entregó al líder de Morena, Mario Delgado, una lista de sus 25 proyectos estratégicos para Sonora, en materia de salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otros. Tomado de El Financiero.