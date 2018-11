Politica Regional

Compartir ! tweet





Bien dicen que el socialismo y la austeridad se debe hacer en los bueyes de mi compadre, porque los diputados de Morena al parecer no van a renunciar al ingreso que tienen los legisladores estatales de 240 mil pesos mensuales, cuando menos este ingreso ya fue reconocido por la coordinador de esta bancada Ernestina Castro. Y que creen? Todos los legisladores morenistas agarraron el dinero, todo!.. BOURS VS BOURS. Se pone interesante la Ruta 21, porque el que ya levantó la mano y asegura que va derecho y no se quita es Ricardo Bours,, y obvio, hombre fuerte del Yaqui Power, recordar que Ricardo dejó cedió el paso en el asunto de las senadurías porque dijo que su objetivo estaba para el 2021… Y para ponerle sabor al caldo, por el lado de Morena además de los que ya suenan y han levantado la mano, ahora ponen en el bullpen para ir calentando brazo al senador por Morena, Arturo Bours…

Ahora es cosa de saber si le harán el feo a otros 300 mil pesos, que según Jorge Taddei le ofrecen a los diputados sonorenses bajo cuerda otros que tampoco le quisieron entrar a la austeridad republicana fueron los regidores de Morena de Guaymas, que se negaron a que les descontaran 15 mil pesos en diferentes prestaciones, bueno, es que no es lo mismo criticar como oposición que luego rechazar como gobierno, reveló Hilario Olea en su columna del portal del EntreTodos.

Pero todo esto es mera conjetura, porque en donde se verá quien es quien en los precios es cuando se aprueben los presupuestos del 2019, ahí se verá si van a imponerse sacrificios salariales o seguirá todo igual que antes, porque si siguen las mismas prestaciones y partidas para legisladores y regidores, entonces nadie dijo nada, seguiremos igual que antes, solo que ahora será bajo la “Cuarta Transformación”, claro, que seguramente habrá los mismos justificantes que usaron cuando esto se aprobó por primera vez, que es ayudar a las clases necesitadas y bla bla bla, bueno, esperemos antes de hincar el diente.

MAS DE DIPUTADOS. No cabe duda que tiempos traen tiempos, y ahora los diputados van a ser noticia durante todo el sexenio, la última que se acaba de convertir en noticia para las redes sociales es la diputada federal del PES, Nayeli Salvatori Bojalil, porque en su cuenta de twitter y Facebook puso lo siguiente: “Cuando se legalice la mariguana están todos invitados a fumar a mi casa escuchando a The Doors”.

Eso significa que esta legisladora le debe de poner con singular alegría a la quema del malhumor, pues se supone que los legisladores del Partido Encuentro Social se basan en fuertes principios morales, sobre todo cristianos, pero por lo que se ve, solo agarraron este partido como trampolín para pasarla ATM, bueno, por lo pronto ya saben, esta diputada del PES tiene listo todo para una buena motochangueada, incluso dice que también van a escuchar a Pink Floyd.

Pero para ponerle sabor al caldo, por el lado de Morena además de los que ya suenan y han levantado la mano, ahora ponen en el bullpen para ir calentando brazo a Arturo Bours, quien será senador en sustitución de Alfonso Durazo, consideran que tiene el perfil para ser un candidato de este partido que garantice una transición sin sobresalto, en pocas palabras de ser así, se va a poner más que bueno, porque sería Bours Vs. Bours. Vayan casando las apuestas.

LA FINAL, FINAL.-. De acuerdo a los plazos establecidos, el domingo se debió entregar la lista de los aspirantes a Fiscal General y dicen que se fueron todos., ahora le toca a la gobernadora Claudia Pavlovich escoger la terna que enviará para su votación al Congreso del Estado, se supone, cuando menos es lo que se dice en radio pasillo, que junto con este nombramiento saldrá el del Secretario de Seguridad Pública, que de acuerdo a las voces profundas de palacio, parece que en la final solo quedan dos aspirantes.

Por un lado sigue firme Darío Figueroa, actual delegado de la PGR, que ha hecho muy buen papel y por el otro, y rebasando por la derecha, apareció Abel Murrieta, ex procurador de Justicia, asi que va a poner bueno el cierre, porque los dos tienen sobrados méritos profesionales para el cargo, en cambio, en el caso del actual vicefiscal de invstigaciones, Carlos Castillo Ortega, hay quienes dicen que, por su vasta trayectoria en la Fiscalia, debería haber sido considerado entre la lista de los pretensos al cargo.

Porque según dicen, además el navojoense se conduce con liderazgo entre los Agentes del Ministerio Publico que trabajan bajo su mandato, obvio, en la lista de aspirantes ya no se puede incluir, sin embargo, si de la última terna que resulte del análisis del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica. No le parece ninguno a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, tenemos entendido que ella tiene la facultad de elegir a un personaje fuera de dicha lista, como seria el caso de Castillo Ortega. Ha, de Navojoa aun se recuerda el extraordinario trabajo del Lic, Horacio Valenzuela Ibarra cuando fue Procurador en el gobierno del Dr. Samuel Ocaña García.

En mas de seguridad publica estatal, en donde se ha filtrado que hay una terna es para el cargo de Secretario de esta dependencia a través de espacios de opinión que sabemos tienen línea directa con las esferas del poder, y, así, de acuerdo a estas últimas filtraciones, en la final para designar a quien sustituirá a Adolfo García Morales quedan Juan Miguel Arias Soto, actual director del Instituto de Policía, quien es abogado y además con una impresionante trayectoria en la seguridad pública, con solvencia moral y con la preparación suficiente para llevar la dependencia al siguiente nivel.

Otro es Darío Figueroa Navarro, actual delegado de la PGR, quien ha hecho muy buen papel en esta dependencia y por lo mismo conoce el tema y finalmente Raúl González de la Vega, quien llega avalado por la Barra Sonorense de Abogados, habiendo un porcentaje elevado de certidumbre de que de ahí puede salir el bueno, lo veremos en los próximos días.

En otros asuntos, muy brillante, muy lucida ceremonia de días pasados en el Instituto Tecnológico Agropecuario –ex ITA 21—de Bacum, en la que el ex Presidente Municipal de Bacum, Ignacio Gaxiola Corral, recibió finalmente un merecido reconocimiento u homenaje, ya que en gran parte gracias a el se logró la construcción de esa institución, primero, ante el Dr. Norman E. Bourlaug –Premio Nobel de la Paz y creador de la “Revolución Verde” del trigo–, que se lograra adquirir el terreno donde el CIANO funcionó por primera vez para construir ahí el ITA 21.

Luego, el mismo Nacho Corral lograría entre sus grandes amigos José López Portillo y Don Alejandro Carrillo Marcor –Presidente de la Republica y Gobernador de Sonora–, los recursos para la construcción del inmueble, aportando durante muchísimos años a excelentes profesionistas del rubro agropecuario, calificando en su momento el Dr. Bourlaug, la excelente calidad académica y de tierra de esta institución, y vaya nuestro reconocimiento a los mutuos amigos Sergio Félix y Gilberto Jaime, por el gran apoyo que le dieron a Nacho para darle mas realce al evento.