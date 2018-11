Combatiremos la corrupción con la confianza ciudadana: López Obrador

Compartir ! tweet





El presidente electo anunció que presentará una iniciativa de Ley de Confianza y Responsabilidad Ciudadana, con la cual buscará que los mexicanos sean responsables y trabajen junto con el gobierno en el combate a la corrupción.

En un video difundido en sus redes sociales, el político tabasqueño explicó que el futuro consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, trabaja en una iniciativa de ley sobre confianza ciudadana con la que, entre otros puntos, se suspenderá la vigilancia y la fiscalización a establecimientos comerciales, mercantiles y de servicios.

Ya no habrá fiscalización a los consultorios, empresas, talleres… ya no habrá inspectores del gobierno federal de salud, del medio ambiente… se suspenden. Todos los ciudadanos van a actuar de manera responsable”, aseveró.

Explicó que, de esta manera, los dueños de los establecimientos sólo tendrán como obligación inscribirse en un padrón (por Internet) y cada dueño manifestarán bajo protesta que conocen las leyes, los reglamentos y sus obligaciones y actuará de manera responsable.

De acuerdo con López Obrador, esto no eximirá a los establecimientos de ser inspeccionados, ya que cada seis meses se realizará un sorteo en el que del universo de registros se seleccionará un porcentaje para ser revisado por inspectores e incluso representantes de la Cámara de Comercio, entre otras autoridades.

De esta manera, quien cumpla con sus responsabilidades se le entregará un reconocimiento por ser un ciudadano responsable y su nombre se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación, de lo contrario se hará acreedor a que cada 6 meses, en automático, sea revisado y se aplicarán las sanciones que establecen las leyes.

“No permitiré la corrupción de nadie. Que se acabe el huachicoleo arriba y abajo. Esto tiene que ver con la confianza que se le dé a los ciudadanos y con el compromiso de todos de portarnos bien”, aseveró.

Ante la incertidumbre sobre qué pasará con los inspectores del Gobierno federal, el presidente electo aclaró que no habrá despidos, sino por el contrario, que éstos serán reasignados a otras labores “pues hay mucho trabajo”.

López Obrador aclaró que en días próximos entregará el proyecto a legisladores para que lo revisen y esté listo para ser presentado el 1 de diciembre, tras tomar protesta como presidente, los presente “para que la cámara que corresponda lo analice, debate y se apruebe en su caso. Si se aprueba espero que se asuman los gobiernos locales”.

En torno a los señalamientos que ha recibido por la decisión de cancelar la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, Estado de México, aclaró que “la democracia a veces produce inquietudes”.

Además dijo que empresarios ya han pedido hablar con él sobre el NAIM y confió en que habrá entendimiento de ambas partes.

“Ya los contratistas e inversionistas han pedido hablar con nosotros. Vamos a tener acuerdos y nos vamos a entender sobre la base de que estamos iniciando una etapa nueva sin corrupción ni impunidad, porque ése es el cáncer que está destruyendo al país, si acabamos con ello, México se va a convertir en una potencia”, aseveró.