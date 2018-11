Marea Brava

Compartir ! tweet





EXISTEN 55 QUEJAS ADMINISTRATIVAS de las dos pasadas administraciones municipales y 8 contra funcionarios públicos de la actual administración…- Esto no tiene muy satisfecho al Regidor Rodrigo Bours Castelo, quien quiere que saquen la verdadera historia detrás de la mentira…- En sesión Ordinaria y Publica de Cabildo, el Contralor Municipal de Cajeme, José "Pepe" Guerra Beltrán, dice tener además denuncias graves contra las dos pasadas administraciones, pero, se debe guardar la secrecía de la investigación

AYER arrancó en Cajeme el operativo de lucha contra EL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA…- Limpiaran colonia por colonia en una estrategia conjunta que busca reducir el riesgo de la propagación de enfermedades producidas por vector. En las acciones del Operativo de lucha contra el Dengue participan dependencias municipales y estatales integradas en el Comité Local de Seguridad en Salud…- el Director de Salud Municipal, José Luis Huerta Ortiz manifesta que, para el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado

EXISTEN 55 QUEJAS ADMINISTRATIVAS de las dos pasadas administraciones municipales y 8 contra funcionarios públicos de la actual administración…- Esto no tiene muy satisfecho al Regidor Rodrigo Bours Castelo, quien quiere que saquen la verdadera historia detrás de la mentira…- En sesión Ordinaria y Publica de Cabildo, el Contralor Municipal de Cajeme, José “Pepe” Guerra Beltrán, dice tener además denuncias graves contra las dos pasadas administraciones, pero, se debe guardar la secrecía de la investigación contra quien o quienes resulten responsables de los supuestos malos manejos administrativos que se pudieron haber dado, los cuales de un momento a otro, tendrán el final que se merecen con todo el apego de los normas que rigen las leyes del servidor público…-

EN LO QUE RESPECTA a las 8 denuncias que se han presentado desde el 16 al 30 de septiembre, estas, están siendo valoradas por el consejo técnico de Contraloría para determinar el grado de sanción que se merecen estos funcionarios que pudieron haber hecho mal uso de sus funciones como servidor público, a los cuales se les aplicará la ley, de acuerdo al delito que hayan cometido en usos de sus funciones

Sobre lo dicho por el Contralor “Pepe” Guerra Beltrán, Bours Castelo, dice insistirá en que se aclaren todas las dudas que existen sobre el manejo de los recursos públicos de las dos administraciones pasadas, pues, asegura que hay un faltante considerable de recursos no aclarados y trabajará apegado a la Cuarta Transformación del partido MORENA, para que se aclare todo y respondan por sus actos…-

Cabe hacer mención que Rodrigo coquetea y trabaja en coordinación con los de MORENA, pues ambos cuentan con los mismos modeles de gobierno, los cuales son similares ya que ambos partidos quieren acabar con las malas herencias del pasado que han dejado otros partidos políticos, y estas están enfocadas en el mal uso de los recursos públicos, actos de corrupción, entre los que destacan algunas dependencias que no han entregado números reales del presupuesto que se les destinó para obras, entre otras cosas…- TOTAL QUE HABRA INVESTIGACION DE FONDO…- ANIMO PARA TODOS…………….-

AYER arrancó en Cajeme el operativo de lucha contra EL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA…- Limpiaran colonia por colonia en una estrategia conjunta que busca reducir el riesgo de la propagación de enfermedades producidas por vector. En las acciones del Operativo de lucha contra el Dengue participan dependencias municipales y estatales integradas en el Comité Local de Seguridad en Salud…- el Director de Salud Municipal, José Luis Huerta Ortiz manifesta que, para el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, quien preside el Comité Local de Seguridad en Salud, la prevención de enfermedades como las mencionadas es primordial ya que, de no prevenirse su propagación, en casos extremos pueden ser mortales……………

LA VERDAD SALE, E INCOMODA A VARIOS LIDERES DEL TRANSPORTE URBANO…- La mala administración y el desorden financiero por parte de las empresas Sictuhsa y RED llevaron al servicio de transporte urbano en Hermosillo y Cajeme a estar en pésimas condiciones para operar y una situación financiera al borde de la quiebra, declaró Carlos Morales Buelna, titular de la Dirección General de Transporte (DGT)…-

En conferencia de prensa, dio a conocer el balance de la situación financiera que encontraron entre ellos gastos de reparaciones y de refacciones altos, endeudamiento con proveedores por parte de las empresas requisadas, lo que ha venido restando posibilidades de crédito a la nueva Comisión de Transporte…-

Además, otra de las anomalías es una nómina inflada tanto en el número de personal como en sueldos y salarios, por lo que desde la primera semana en que el Gobierno del Estado empezó con la operación del sistema de transporte, se redujo cerca del 20 por ciento del personal y más de 35 por ciento en dinero…- O SEA, SI HAY MANO NEGRA………………. SALUDOS…………………………..

