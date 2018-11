Politica Regional

Compartir ! tweet





Cada diputado local cuesta 243 mil pesos al mes: Los diputados en el Congreso del Estado, a excepción de dos que no tienen bancada, perciben 243 mil pesos mensuales por lo que la austeridad que presumen, incluyendo los diputados de MORENA, no es tal. O sea que la famosa “Cuarta Transformación de la Republica”, fue mero slogan –¿O no, Sara Valle?… La revisión de los estados financieros entregados por la pasada administración del Oomapasc evidencia una pérdida de 75 millones de pesos sin justificación aparente, afirmó el regidor Rodrigo Bours Castelo, presentándose ayer tarde una sesión del Cabildo… El alto costo de la consulta del NAIM y el desinterés en Sonora: David Figueroa Ortega: Los resultados de la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no sorprendieron a nadie porque no arrojaron nada nuevo, sólo vinieron a ratificar lo que estaba previsto: Sirvieron para legitimar la cancelación de la obra de Texcoco y favorecer el proyecto propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador

Los diputados en el Congreso del Estado, a excepción de dos que no tienen bancada, perciben 243 mil pesos mensuales por lo que la austeridad que presumen, incluyendo los diputados de MORENA, no es tal. O sea que la famosa “Cuarta Transformación” –de la Republica–, fue mero slogan. Hasta Sara Valle, alcaldesa de Guaymas, se burla de ello con su descarado nepotismo

La Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, Ernestina Castro Valenzuela, reveló al menos tres de los cheques que reciben cada mes, asi que nada nuevo bajo del sol, todo será igual a las legislaturas pasadas, si, pero los diputados de Morena, del PT y Encuentro Social se hacen tontos.

Uno por 93 mil pesos, correspondiente al salario o dieta, dividido en dos quincenas. Además, cada diputado que está integrado a un Grupo Parlamentario, en este caso 31 de 33 legisladores, reciben un cheque mensual por 99 mil pesos para el pago de los asesores y los empleados que tienen. “Todo pal vencedor”, dice Juan Pueblo.

“Todos los Grupos Parlamentarios reciben 99 mil pesos por diputado y de ahí se destina a la asesoría”, comentó. El tercer cheque que reciben es por la cantidad de 51 mil pesos para ayudar a la gente, para gestión. ¿Cuál gente? “Dan solo una migaja y el resto se los chingan”, nos diji ayer a mediodia el tremendo líder social Héctor Murillo Aispuro por rumbos de Palacio Municipal.

“Yo he recibido en una ocasión (los 51 mil pesos). Yo no estaba segura de qué se trataba y ya me explicaron, vienen unos rubros en lo cual se pueden gastar y viene siendo apoyo para la gente, cemento, papelería, apoyar a escuelas. En tanto no se compruebe ese recurso pues no puedes acceder a ello. Yo lo acabo de recibir hace días el del mes de septiembre”, comentó.

En el caso de los diputados María Dolores del Río y Luis Mario Rivera Aguilar al no pertenecer a una bancada, solo reciben dos cheques, lo correspondiente a su quincena y los 51 mil pesos para gestoría.

La diputada coordinadora del grupo parlamentario de Morena, dijo que en “radio pasillo” del Congreso del Estado, se habla de un Fondo Legislativo que asciende a los 300 mil pesos para cada diputado, el cual supuestamente desde la pasada legislatura se canceló, pero dijo que algunos diputados dicen que todavía existe.

“Ese Fondo Legislativo no existe, la legislación pasada renunció a él. Pero también en radio pasillo se escucha que si hay ese fondo pero con otro rubro y que es una cantidad como de 300 mil pesos personales. Eso al menos a mí en lo personal no me consta”.

El Congreso está integrado por seis bancadas MORENA, PT, PES, PAN, PANAL y PRI a la que pertenecen 31 de los 33 diputados de la LXII Legislatura, los dos restantes no tienen bancada y pertenecen a MC y PVEM.

En otros asuntos ya mas locales, la revisión de los estados financieros entregados por la pasada administración del Oomapasc evidencia una pérdida de 75 millones de pesos sin justificación aparente, afirmó el regidor Rodrigo Bours Castelo, presentándose ayer tarde una sesión del Cabildo.

En el cotejo de ingresos y gastos presentados por la administración que encabezó Cecilia Antillón, el déficit contable de enero a septiembre del 2108 arroja esa pérdida, de casi $ 75 mdp, “para una empresa que en sus números presenta un patrimonio de $ 150 mdp, esto hace insostenible la viabilidad operativa y financiera del Organismo”, explicó el regidor independiente.

Bous Castelo así como los regidores representantes de Morena, el Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social y el regidor étnico, manifestaron su apoyo al director general del Oomapasc, Rodrigo González Enríquez, ante el emplazamiento a huelga anunciado por la directiva del sindicato del Organismo (Sutoc).

“Es el momento de establecer un agenda política para enfrentar a individuos que no se han dedicado a trabajar pero sí se han dedicado a desfalcar y a buscar por todos los medios el poder político”, señaló en referencia a los 12 integrantes de la directiva del Sutoc, quienes tienen licencia para cobrar sus sueldos sin presentarse a trabajar.

Esta corrupción generada por la complicidad entre sindicato y autoridades del Oomapasc viene desde las administraciones de Rogelio Díaz Brown y Faustino Félix Chávez, destacó Bours castelo, quien prometió a los reporteros ampliar detalles mas delante una vez que disponga de mas información.

Por su parte, Rodrigo González Enríquez reiteró que en su papel como director general del Oomapasc no permitirá que ilegales, adelantando que él tomará una decisión ante el emplazamiento a huelga cuando esta sea votada, a favor o en contra, por parte de la mayoría de los afiliados al Sutoc en la asamblea que habría de realizar la tarde de este martes.

El alto costo de la consulta del NAIM y el desinterés en Sonora

Asi es, los resultados de la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no sorprendieron a nadie porque no arrojaron nada nuevo, sólo vinieron a ratificar lo que estaba previsto: Sirvieron para legitimar la cancelación de la obra de Texcoco y favorecer el proyecto propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El desenlace de la consulta es irrelevante para millones de mexicano, pero fue interpretado como una nueva forma de “Lavarse las Manos” al estilo de Poncio Pilatos, de quien será el próximo Presidente de México, como han señalado algunos analistas políticos, porque responsabiliza de la decisión “al pueblo que es sabio”, comenta el Licenciado David Figueroa Ortega.

Sólo votaron un millón 77 mil 859 de los 119 millones 938 mil 437 habitantes que tiene México -según la población registrada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), es decir apenas el 0.8 del total de los mexicanos.

Y las personas que participaron en la consulta representa, en un análisis realizado por un servidor, el 3.4 por ciento de los 31 millones 545 mil 858 usuarios que utilizaron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de enero a agosto de este 2018, de acuerdo a Estadísticas y Movimiento Operacional de esa central área. https://www.aicm.com.mx/estadisticas

Pero aun así la cancelación de la obra de Texcoco tendrá –a decir de los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)- un costo de 100 mil a 120 mil millones de pesos lo que representa casi el doble del presupuesto total de Sonora de 64 mil 017 millones de pesos de este 2018.

Todo en aras de favorecer el proyecto propuesto por el presidente electo, López Obrador: Rehabilitar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, en el Estado de México, y construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía, también en ese estado.

En Sonora sólo votaron 14 mil 923 personas, en un Estado en el que era evidente la apatía generalizada por considerarlo la mayoría como un tema lejano; por el proyecto Santa Lucía se inclinaron 11 mil 493 sonorenses y 3 mil 358 por la continuación de la obra en Texcoco: 3,358. Hubo 72 votos nulos.