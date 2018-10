¡En Cajeme las dos administraciones pasadas del “Tino” y el “Roger” le entregaron al Sindicato de Oomapasc y a Silvia Godoy 153 millones de pesos, ¿Dónde quedo ese dinero?!

Compartir ! tweet





* Habrá denuncias penales en Oomapas de Cajeme

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Cajeme las cosas están que arden en el organismo operador de agua potable pues ahora resulta que hay muchos faltantes de grandes cantidades de dinero, muchos millones de pesos de las administraciones pasadas del “Tino” y del “Roger” podrían haber echo mal uso de esos recursos públicos, ahora el nuevo y flamante director general el maestro Rodrigo Gonzales pues tiene toda la razón del mundo al preguntarse dónde quedó ese dinero.

Porque al parecer fueron 153 millones de pesos los que las administraciones pasadas le entregaron al sindicato del Oomapas de Cajeme y queremos saber a cuenta de que y a donde se fue ese dinero, son muchos millones de pesos, independientemente de que también se dice que existen cantidades millonarias que se pagaron a muchos aviadores que nomás iban a cobrar su cheque los días 15 y 3o de cada mes sin trabajar.

El asunto es que ahora que su líder la mentada Silvia Godoy se vio descubierta y como sabe que habrá denuncias penales que la puedan alcanzar a ella y sus cómplices y hasta muchos familiares de ella entre otros pues rápidamente quisieron presionar con emplazar a huelga al sindicato para así supuestamente ella frenar las investigaciones penales que ya están a la vuelta de la esquina, el asunto es que Silvia Godoy trae al agua hasta el pescuezo y ahora quiere huelga del sindicato para así según ella sentarse a negociar y parar ella el emplazamiento a huelga pero con la condición de que el ayuntamiento pare las investigaciones de tantos millones que se desviaron en el sindicato de Oomapas de Cajeme.

Así las cosas amigos lectores esta por destaparse la cloaca en el Oomapas de Cajeme y enhorabuena para el flamante y buen administrador el maestro Rodrigo Gonzales que no les perdonara, no será tapadera de nadie quien la hizo que la pague, eso habla muy bien de la honestidad del nuevo director general del Oomapas en Cajeme, y si no al tiempo amigos lectores.