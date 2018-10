Marea Brava

Compartir ! tweet





* Otra de mis emociones, fue haber participado junto al gran maestro del Periodismo Mexicano, él es: JOSE “PEPE” REVELES de la revista PROCESO…- Imagínense, la participación de este gran periodista estaba programado para una ponencia de dos horas ante los universitarios, pero, dada su capacidad y conocimiento de la vida de los Carteles Mexicanos, se extendió su participación por dos horas más. Y nadie se perdía un solo detalle de las historias que ha escrito y vivido en sus publicaciones en la Revista PROCESO

* LO DIJO EL PRESIDENTE Sergio Pablo Mariscal Alvarado para todos los servidores públicos de su actual administración y todavía hay uno que otro que no le entiende todavía, cuál debe ser su actuación ante la ciudadanía cajemense…- FIJENSE BIEN Y LEAN BIEN…- “Todo funcionario y servidor público de este Ayuntamiento deberá conducirse con los principios éticos que exige la Ley de Administración Pública Municipal, por lo que la señorita Laura Duarte (ladybaches) , quien hizo una publicación comprometedora en redes sociales, fue dada de baja inmediatamente y finiquitada conforme lo manda la Ley Laboral

Eduardo Flores

LLEGUE MUY SATISFECHO DEL vecino estado de Sinaloa, pues fui invitado al III Seminario Regional de Periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente, por parte de mí amigo Edgardo Vázquez Mungarro, quien es el Presidente de la Asociación de Periodista de los Mochis… Mi satisfacción se da porque tuve mi participación como panelista con el Tema: “EL REPORTERO Y LAS AMENAZAS DE LA CALLE”.

Este curso fue impartido a estudiantes en Ciencias de la Comunicación, los cuales están por concluir sus estudios académicos para ingresar a las filas del Libre ejercicio de la Libertad de Expresión.

En este tema, les informo que a la nueva generación en periodismo, se les dio a conocer el reto que enfrentaran como Reporteros y las amenazas que enfrentarán por las calles de la ciudad. Cabe destacar que quienes ejercemos esta noble labor diariamente en nuestros estados y municipios, salimos con temor a trabajar, ya que uno de los riesgos es no volver a nuestras casas con nuestras familias, pues el alto índice de inseguridad que se vive por todo el país, es alarmante y preocupante, porque las estadísticas de crímenes contra periodistas sigue en aumento, y más, para el sur de nuestro país mexicano……-

Lleva varios libros editados con nombres y apellidos de los NARCOS MAS FAMOSOS DEL PAIS…- POR OTRA PARTE, desde esta sala de redacción de El Periódico El Regional de Sonora, felicito al líder nacional del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Don Fernando Olivas Ortiz, por haber hecho posible este III Seminario con jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma de Occidente y asociaciones periodísticas de Cajeme, Navojoa, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit, México D. F., Chihuahua y Durango, donde destacó la presencia de grandes actores del periodismo mexicano, el cual está en riesgo por los altos índices de corrupción que se vive, gracias a nuestros representantes que tenemos en el Senado de la Republica y de la Cámara Baja…-

MIENTRAS NO SE LEGISLE PARA ELIMINAR ESTA FALLA SOCIAL, el país seguirá retrocediendo por las malas decisiones que toman de quienes se dicen representantes de todos los mexicanos…- ¡!!POR FAVOR!!!, NO ME DIGAN ESO…………………..-

OTRA MEJOR…- Supuestamente andan inversionistas de la República Popular de China, recorriendo el municipio de Cajeme, para ver la forma de cómo invertir en tierras cajemenses. Se dice, andan con el líder de la UGOCP, Organización que dirige nuestro amigo Profesor Miguel Ángel Castro Cosió, quien los trae en gira recorriendo todos los rincones del municipio, con miras a establecer unas naves para iniciar con las negociaciones con los gobiernos municipales y estatales, ya que es primordial atender a todos aquellos que se acercan para invertir en nuestra tierra, porque se requiere contrarrestar la falta de empleo entre nuestra gente…- Estas son las buenas noticias…- Ocupamos atraer inversiones para sacar adelante al Municipio de Cajeme…………………

!!!SORPRESA!!! …- Se cancela la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco…- El 69% de la consulta ciudadana votó a favor de cancelar el proyecto en Texcoco. Andrés Manuel López Obrador, dijo que se mejorarán el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el de Toluca, asegurando que en tres años será resuelto el problema de la saturación del aeropuerto…- Otra que pierde el Presidente Enrique Peña Nieto…- ¿Qué le irá a pasar cuando entregue la Banda Presidencial este 1 de Diciembre? …- Hay que estar al pendiente, pues los supuestos acuerdos se están cayendo uno a uno y eso, es preocupante para el grupo Tlacomulco…- ¿Veremos que pasará?………………..

POR HOY ES TODO, GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO:REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71