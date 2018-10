Politica Regional

Compartir ! tweet





Como improcedentes calificó el director general de Oomapasc de Cajeme, Rodrigo González Enríquez, las doce peticiones que plantea el Sindicato Único de Trabajadores del Oomapas de Cajeme, para emplazamiento a huelga, asegurando además que, de llegar a estallar, se dejaría de producir agua para la población, de lo contrario sería una simulación.

“Las doce supuestas violaciones cometidas por la actual administración no califican un acto de violación a un contrato colectivo, son casos particulares que requieren de un asunto y análisis particular, que no afecta la colectividad que representa el sindicato”, declaró el director de la para municipal, sin embargo, la líder sindical Silvia Godoy, dice lo contrario.

El emplazamiento es un procedimiento legal, valido, administrativo, establecido en la ley federal de trabajo, que no le veo ningún problema, aclaró Rodrigo González, “Hay una audiencia conciliatoria para el día nueve de noviembre a las 10:00 horas, nosotros como Oomapas dimos respuesta hoy mismo de acuerdo con los términos jurídicos”.

En lo referente a la liquidación del personal que se ha realizado en la actual administración, no son sindicalizados, se les otorgó su correcta liquidación conforme a ley, la cual aceptaron de forma voluntaria y no demandaron al Organismo Operador, “Se procedió a la liquidación, porque hay un exceso de personal y no tenían definida sus funciones dentro del Oomapasc”, especificó el director general.

Por último, enfatizó que en su gestión no se pretende privatizar al organismo, “Y en caso de un estallamiento de huelga, se pararía la operación del mismo y no contarían con recursos suficientes para hacerle frente a todas las necesidades complejas que requiere el OOMAPAS”.

La requisa no la puede hacer una empresa como el Oomapasc, sólo el gobierno, añadió Godoy. “Parece que lo quiere es privatizar, ya tiene empresas privadas que llegarán en dos o tres días a tomar el Oomapasc”. “Es falso lo que dijo y lo retamos a que presente pruebas”, reiteró.

Godoy calificó al funcionario como un hombre ignorante de lo que debe ser su desempeño al frente del Organismo y su relación con el sindicato. Su conducta es muy extraña, como el tiene empresas de asesorías y tieme amigos que venden reactivos, “yo creo que quiere privatizar”, insistió.

En asuntos mas agradables, este jueves 1 de noviembre el, Dr. Víctor Villalobos Arámbula, encabezará una reunión con representantes del sector agropecuario en las instalaciones del Distrito de Riego Río Yaqui, al poniente de la calle 200.

El evento será un día después de que el próximo secretario de Agricultura se reúna con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en Hermosillo, anunció José Mendívil, representante de Villalobos en Cajeme.

Ambos eventos forman parte del proceso para instalar la sede nacional de la Secretaría de Agricultura en esta ciudad, donde han crecido las expectativas por el impacto positivo que esta medida puede tener en la economía regional.

Mendívil puntualizó que la propuesta de diputados federales de Michoacán para que Agricultura sea trasladada a esa entidad, así como la de empresarios de Hermosillo que proponen a la capital sonorense, son intentos con escasa posibilidad de éxito pues el presidente electo Andrés M. López Obrador ha reiterado su decisión de instalarla aquí, en Cajeme.

Incluso el Gobierno de Sonora ya está colaborando para que así sea, como lo demuestra la cesión del Centro de Usos Múltiples (CUM) de Cd. Obregón para que allí se instalen las oficinas de la Secretaría. Ya se están acondicionando áreas del CUM y deberán estar listas con el objetivo de que a partir del 1 de diciembre estén en funciones las oficinas del secretario de Agricultura y algunos de sus principales colaboradores.

Por otra parte, el agente del Ministerio Público que integra la carpeta de investigación CI/COB/186/114/02142/10-2018 por el delito de lesiones que sufrió cuándo se encontraba en el interior de una tienda de conveniencia de esta población, la víctima “Rafael “N” compareció para manifestar su desinterés jurídico de que continúe la investigación.

En la ampliación de su entrevista realizada ante agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) donde narro los hechos, Rafael “N” decidió no presentar finalmente la denuncia en virtud de que consideró se trató de un accidente.

Expuso que, al tener conocimiento sobre los resultados de los diversos dictámenes periciales como pruebas de balística, la mecánica del evento y la narrativa de los jóvenes que fueron localizados y entrevistados sobre los hechos, se trato de un lamentable accidente y no un atentado en su contra.

Por cierto, muy preocupados se mantuvieron del estado de salud de su amigo Faly Buelna, el ex diputado local Jorge Antonio Valdez Villanueva y el ex regidor, ex dirigente de la CTM y líder del sindicato de Gamesa, Fernando Millán Harrison, lo mismo que el ingeniero Manuel Murue Sabag y el Lic. Pedro Mejia Mejia, quienes a la vez nos estuvieron preguntaron sobre el desarrollo de las investigaciones de lo que en principió se creyó que fue un atentado.

Por separado, los dirigentes obreros de las industrias textil y galletera, nos informaron que ya se preparan para los beneficios económicos y sociales de fin de año de sus respectivos gremios pese al entorno económico que no ha sido muy favorable al igual que el entorno económico nacional, confiando en un 2019 mucho mas favorable y con mas empresas de sus rubros y otras como la fabrica de cartón que ya empezó a construirse y que va a generar unos 300 nuevos empleos, y viene una fabrica de botellas de vidrio.