IMPROCEDENTE LAS 12 PETICIONES DEL PLIEGO QUE PRESENTA EL SUTOC PARA EMPLAZAR A HUELGA

Como improcedente calificó el director general de Oomapas de Cajeme, Rodrigo González Enríquez, las doce peticiones que plantea el Sindicato Único de Trabajadores del Oomapas de Cajeme (SUTOC), para emplazamiento a huelga, asegurando además que, de llegar a estallar, se dejaría de producir agua para la población, de lo contrario sería una simulación.

“Las doce supuestas violaciones cometidas por la actual administración no califican un acto de violación a un contrato colectivo, son casos particulares que requieren de un asunto y análisis particular, que no afecta la colectividad que representa el sindicato”, declaró el director de la paramunicipal.

El emplazamiento es un procedimiento legal, valido, administrativo, establecido en la ley federal de trabajo, que no le veo ningún problema, aclaró Rodrigo González, “Hay una audiencia conciliatoria para el día nueve de noviembre a las 10:00 horas, nosotros como Oomapas dimos respuesta hoy mismo de acuerdo con los términos jurídicos”.

En lo referente a la liquidación del personal que se ha realizado en la actual administración, no son sindicalizados, se les otorgó su correcta liquidación conforme a ley, la cual aceptaron de forma voluntaria y no demandaron al Organismo Operador, “Se procedió a la liquidación, porque hay un exceso de personal y no tenían definida sus funciones dentro del Oomapas”, especificó el director general.

Por último, enfatizó el director general Rodrigo González que en su gestión no se pretende privatizar al organismo, “Y en caso de un estallamiento de huelga, se pararía la operación del mismo y no contarían con recursos suficientes para hacerle frente a todas las necesidades complejas que requiere el OOMAPAS”.