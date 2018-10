LISTO OPERATIVO PARA FESTIVIDADES DE HALLOWEEN, SAN JUDAS Y DÍA DE MUERTO

Compartir ! tweet





Dependencias municipales se preparan para resguardar a los cajemenses

El Ayuntamiento de Cajeme, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), en coordinación con la Secretaría de Imagen Urbana, el Sistema DIF Cajeme y la Dirección de Cultura, trabaja de manera programada para lograr saldo blanco durante los festejos de Halloween, San Judas y Día de Muertos.

El Secretario del Ayuntamiento, Ascensión López Durán, manifestó que por instrucciones del Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, las diferentes dependencias municipales presentaron un plan de trabajo, donde la participación ciudadana será determinante para garantizar que los festejos transcurran con tranquilidad.

En el caso particular de la celebración del Halloween, indicó que a solicitud de los jóvenes participantes, el festejo masivo se realizará en la explanada de la Expo-Obregón y no sobre la calle Kino, donde en años anteriores se registraron disturbios e inconformidad de los vecinos de Villa Itson y Casa Blanca.

“Nos hicieron llegar una petición por escrito, donde nos están solicitando que esta festividad se pueda realizar en la Explanada de la Expo, nosotros creemos que es un espacio público suficiente, donde se tendrá mayor control por parte de los elementos de la Policía y Tránsito Municipal, así como personal de Protección Civil y Paramédicos de Cruz Roja y Bomberos”, señaló López Durán.

Durante el operativo, 20 agentes de Tránsito vigilarán en seis puntos estratégicos, alrededor del estadio “Tomás Oroz Gaytán”; la vigilancia se brindará tanto en el interior como exterior del estadio y de la explanada de la Expo; además habrá puntos de revisión para detectar armas o sustancias ilícitas, explicó el Secretario del Ayuntamiento.

Para las festividades religiosas de San Judas, 18 elementos de Tránsito mantendrán movilización paralela al avance que presente la peregrinación, misma que iniciará en la calle 5 de Febrero y Allende hacia el norte, doblarán por la Cananea al oriente, después a la calle Lago Superior al norte, hasta llegar a la iglesia de San Judas.

La policía preventiva realizará recorridos de vigilancia en el norte de la ciudad y en puntos estratégicos.

Mientras que para garantizar la tranquilidad a las personas que visitarán a sus fieles difuntos, 40 Policías vigilarán desde los diferentes puntos que lleven al panteón del Carmen y Guadalupe.

Los vehículos que se dirijan al panteón de Nuestra Señora del Carmen deberán transitar por la calzada Francisco Villanueva, al salir deberán tomar el camino que lleva hacia el norte rumbo a las Granjas Micas, posteriormente deberán doblar al poniente por la Rosendo Montiel para finalmente salir a la calle Norte.

Para quienes visitan el panteón de Nuestra Señora de Guadalupe, pueden ingresar por la calle 10, utilizando la No Reelección o la Calzada Francisco Villanueva.

En tanto que la policía preventiva trabajará en el interior y exterior de los panteones en recorridos de vigilancia.

Programa Cultural

Con el fin de que las familias que acudan a los panteones y vivan la tradición mexicana del Día de Muertos en un ambiente de convivencia familiar, se realizaron trabajos de acondicionamiento y limpieza en las calles de los camposantos, se rehabilitó el sistema de alumbrado y la red de agua potable, además de que DIF Municipal y la Dirección de Cultura realizarán diferentes eventos artísticos y culturales.

El Director de DIF Cajeme, Santiago López Meza anunció que el primero de noviembre se proyectará la película “Coco”, se presentará una obra de teatro y se contará con cuentacuentos para el deleite de los niños.

Mientras que el 2 de noviembre, se oficiará misa en la capilla del panteón y habrá recorrido de catrinas y catrines que compartirán sus cánticos entre la concurrencia.