AYUNTAMIENTO CESA A EMPLEADA POR COMENTARIOS IRRESPETUOSOS EN REDES SOCIALES

Compartir ! tweet





“Todo funcionario y servidor público de este Ayuntamiento deberá conducirse con los principios éticos que exige la Ley de Administración Pública Municipal, por lo que la señorita Laura Duarte, quien hizo ayer una publicación impropia en redes sociales, fue dada de baja y finiquitada conforme mandata la Ley Laboral”, señaló el Oficial Mayor, Jesús Manuel León Félix.

Como Oficialía Mayor, dijo, tenemos la instrucción del Presidente Municipal de no permitir que ningún funcionario incurra en conductas irresponsables, como la que cometió quien desde ahora dejó de ser auxiliar administrativa en la Secretaría de Imagen Urbana y ya no desempeña ningún puesto más en la administración municipal.

“Para el Ayuntamiento y para el Presidente Municipal no puede pasar por alto un comentario por modesto que sea, aunque sea de broma; un funcionario está obligado a exhibir un comportamiento respetuoso, digno, de atención cordial hacia los usuarios externos, y especialmente de respeto hacia la comunidad a la que nos debemos todos”, aclaró el Oficial Mayor.

Agregó que este es un llamado a todos los funcionarios del Ayuntamiento, del nivel que sea, para que mantengan un comportamiento respetuoso hacia los ciudadanos y la actitud institucional que les obliga el cargo que desempeñan.