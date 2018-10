SE COMPROMETEN SECTORES CON VAMOS TODOS POR CAJEME

Compartir ! tweet





Mediante la firma de un convenio de trabajo coordinado, los sectores sociales, empresariales, productivos, políticos, económicos, educativos, sindicales e indígenas, se comprometieron a unificar esfuerzos para enfrentar los apremiantes retos y los desafíos estructurales de la sociedad y de la administración municipal y, así, hacer efectiva la voluntad plural de que, en realidad, Vamos Todos por Cajeme.

“Es un espacio que estamos construyendo para la participación conjunta, para la toma de decisiones democrática, basadas en el diálogo y en el consenso, siempre en beneficio del pueblo cajemense. Tengo la convicción de que no existe reto o amenaza que no podamos enfrentar exitosamente si estamos unidos, como la gran familia que somos”, expresó el Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

Agregó que las bases de la democracia descansan en la capacidad real de la ciudadanía, de participar de manera activa en decisiones que repercutirán en el desarrollo de la comunidad, esta capacidad, dijo, presupone que las personas pueden expresarse con libertad, escuchar al otro con respeto y sin importar su condición social, género, edad, preferencias o forma de pensar.

“En suma, este espacio promoverá el diálogo social, bajo condiciones de transparencia, reconocimiento de los demás como sujetos de derechos y la evaluación de las repercusiones derivadas del conceso, sólo así podremos gestionar de la mejor manera la problemática de nuestra sociedad cada vez más compleja, es por ello que me comprometo a trabajar con todos ustedes para la presente y futura generación de familias cajemenses; ya sabemos que nuestras visiones y procedencias son diversas, hagamos que nuestros acuerdos nos lleven al mismo lugar, al Cajeme que tanto queremos: Vamos Todos por Cajeme”, enfatizó el Alcalde Mariscal Alvarado.

Una vez hecha la convocatoria para esta suma de fuerzas en bien de la comunidad, Miguel Ángel Salomón, como representante de la ciudadanía, indicó que “si todos entramos a esa cancha de diálogo social, la que nos está invitando el Presidente Municipal hoy, estoy seguro que vamos a generar condiciones para llevar más bienestar y mejores condiciones de vida para nuestra gente, yo como cajemense, asumo este reto de ir por Cajeme”.

El Dirigente Sindical del STIRT, Francisco Contreras Vergara, afirmó que se suman al llamado del Alcalde para trabajar juntos por Cajeme a través de campañas de concientización para mantener limpia la ciudad y recobrar los valores, en virtud de ello, dijo, transmitirán 252 spots radiofónicos diarios llamando a la conciencia de la población.

Miriam Baldenebro, integrante de la Red Comunitaria de Sonora, en representación del sector social, manifestó que “a nombre de todas las personas que son beneficiarias de todos nuestro programas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad, sienta el compromiso señor Presidente de que nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo y si ustedes desean hacer este vínculo con nosotros, siempre vamos a estar con las puertas abiertas”.

Por su parte, la presidenta del Comité de Vecinos de la colonia Primero de Mayo, Reyna Zamora, invitó a los cajemenses a que se acerquen a cada una de las dependencias del Ayuntamiento, ya que “van a tener muy buena respuesta de todos los departamentos que ustedes vayan, porque ellos, como nosotros, como ustedes, tenemos hambre del Cajeme que teníamos antes y queremos tener otra vez el Cajeme que sea el orgullo de muchos estados”.

José Baltazar Peral Guerrero, presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (AOASS) y representante del sector productivo, dijo que se debe trabajar todos los niveles de gobierno con acciones concertadas, “tanto del ámbito federal, estatal y municipal, que sea toda una inteligencia para combatir el crimen organizado y, también nosotros como sector agrícola, coadyuvar con usted señor Presidente Municipal y con la ciudadanía, vamos llevando a Cajeme a lo que fue en sus momento, una ciudad limpia y segura”, declaró.

También participaron, el Presidente de Canaco en representación de sector comercial, Jesús Nares Félix; Víctor Ibarra, representante del sector educativo; el presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, Antonio Fornes Gastélum; Fidel Covarrubias, presidente del partido Verde; los diputados federales, Javier Lamarque Cano y Marco Antonio Carbajal, así como el legislador local, Raúl Castelo Montaño; el líder cetemista, Antonio Valdez Villanueva y miembros de la tribu Yaqui, entre otros.

Asistieron al evento, el Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, Felipe Padilla Cardona; el director de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Antonio Alvidrez Labrado; Fidel Marín Torres, Subinspector de la Policía Federal; José Ernesto Arnold Acedo de la PGR; Miguel Castro López, subdelegado del IMSS, entre otros invitados.