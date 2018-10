Sentirá Sonora transformación a fondo: Lilly Téllez

Compartir ! tweet





Para la senadora Lilly Téllez, el Estado de Sonora sentirá el efecto de la “transformación de fondo” de Andrés Manuel López Obrador, especialmente en los aspectos de seguridad, turismo, energía solar y en temas pendientes como el Río Sonora y el caso ABC.

La legisladora federal por Morena aseguró que la encomienda que tendrá el también sonorense, Alfonso Durazo, como secretario de Seguridad Pública federal, representa para el Estado una esperanza para hacer frente a la delincuencia.

Sin embargo, advirtió, en este y en otros problemas que aquejan a la ciudadanía debe haber un cambio en la dinámica de todos los niveles: “El Gobierno del Estado tiene que hacer su parte”, señaló.

Téllez es integrante de cuatro comisiones en el Senado: Defensa, Marina, Minería y Derechos de la Niñez y Adolescencia. En paralelo al escaño, dijo, retomará su trabajo como periodista con video columnas y análisis con otros legisladores.

A continuación la entrevista con Lilly Téllez, senadora sonorense de Morena:

Usted se ha pronunciado en contra del aborto; de llegar al Senado la iniciativa que lo despenaliza, ¿votará en contra?

LT: No nada más mi voto en contra de la despenalización del aborto, sino que también voy a dar la batalla para tratar de convencer a los otros de que no se debe despenalizar el aborto.

En el Estado de Sonora habemos muchas personas que no queremos la despenalización y en el resto del País también, y tenemos derecho a defender nuestra postura.

En Sonora hay procesos en curso para elegir fiscal y secretario de Seguridad Pública. Como sonorense, ¿qué pide en este proceso?, ¿cómo asegurar que no llegue un mal perfil?

LT: No sé cómo se puede garantizar ello, pero creo que se debería usar la transparencia en su máximo nivel. Que la ciudadanía se involucre, que se presenten los perfiles. No podría pronunciarme por alguien, no sé quién cumple ese perfil, pero yo creo que de la forma más transparente y que fuera una persona especial.

¿Cómo ve el panorama de la inseguridad actual en Sonora?

LT: Ahora con las renuncias del fiscal y del secretario de Seguridad Pública, creo que fueron renuncias tardías porque es medio sexenio en que se deterioró tanto la seguridad, creo que se debieron haber tomado medidas antes, y veo lento al Estado de Sonora en ese sentido. Está claro que ha habido incompetencia en el manejo de la inseguridad en el País y en Sonora.

Como integrante de la Comisión de Minería, ¿qué iniciativa tiene en ese sentido?

LT: Se va a hacer una reforma a la Ley Minera en el Senado, se va a hacer una reforma integral. Va a incluir todo. Se trata de que logremos que la gran riqueza minera se reparta con justicia. Un pueblo que es eminentemente minero, ahí se debería notar, sus ciudadanos deben ser los primeros beneficiados.

Hay que entrarle a fondo, y afortunadamente tanto Napoleón Gómez Urrutia como yo no tenemos ni complicidades ni amistades ni nada que nos ate a proteger a ningún grupo. Creo que podemos hacer una muy buena reforma para la minería para todo el País, pero en nuestro Estado es un asunto que debemos explotar bien, con respeto al medio ambiente, con respeto al agua.

¿Qué opina de los casos de nepotismo que se denunciaron en los ayuntamientos de Guaymas y San Luis Río Colorado?

LT: Yo no sé qué están pensando los alcaldes de Guaymas y de San Luis Río Colorado, y creo que hay otro caso en el Sur del Estado de Sonora. Pero aprovecho este espacio para decirles una vez más: No pueden contratar en esos cargos a sus parientes. Que no salgan con que ‘mi cuñado es el mejor calificado’, eso no es cierto, hay muchas personas calificadas, no se vale lo que están haciendo.

Pero yo no tengo autoridad para ir a regañarlos, no tengo ni elementos ni autoridad para obligarlos, lo que puedo hacer es un llamado respetuoso pero enérgico, porque ya han pasado muchos días, y yo creo que piensan que a la gente se le va a olvidar estos casos de nepotismo. Deben recordar esos alcaldes que a la gente no se nos va a olvidar que empezaron a hacer las cosas mal, ojalá y ya corrijan.

Si bien el encargado de la seguridad nacional será Alfonso Durazo, ¿qué puede decir usted sobre el proyecto de la Guardia Civil Nacional anunciado por el Presidente electo?

LT: Sobre la Guardia yo no puedo dar más detalles porque no conozco a fondo el tema. Sé que Alfonso Durazo lo está trabajando, literalmente día y noche, el Presidente electo y él han trabajado mucho, me consta, y están próximos a presentarlo. Pero yo no soy la voz más autorizada porque no estoy directamente metida en el proyecto.

¿Qué otras iniciativas se están viendo en el Senado?

LT: A mí en lo particular me llama la atención una que creo que va a ser muy importante que la expliquemos, yo voy a hacer próximamente una video columna para explicarla, es la reforma al Poder Judicial.

Ésa, creo que es la madre de todas las reformas, porque el Poder Judicial siempre ha sido intocable en nuestro País, y todos sabemos que el ámbito de los jueces es corrupto hasta la médula, los magistrados, los jueces… ellos han hecho con el Poder Judicial lo que han querido, no nada más tienen salarios estratosféricos, sino que también el nepotismo que hay ahí adentro es donde más hay, en todas las áreas.

Pasando la iniciativa para la reforma al Poder Judicial, yo creo que va a ser un parte aguas en la historia de México, va a ser un México antes y después de esta reforma; nos urge tener jueces honestos, preparados, realmente, y que sea transparente su trabajo.

¿Presentará pronto alguna iniciativa?

LT: Yo ahorita en el Senado todavía no he presentado las iniciativas, las estoy trabajando, estoy haciendo ahorita la iniciativa para el caso ABC, establecer una comisión para el caso ABC, donde las víctimas puedan tener una mesa formal para reunirse, reunirnos con los funcionarios que vayan a responder para tratar de llegar a la justicia.

Y la otra iniciativa que estoy trabajando es la del Río Sonora, otra sobre los periodistas, no porque yo represente al gremio, porque no me eligieron los periodistas, pero sí porque tengo obligación ética, que es un área que conozco y apoyar a los periodistas que están en riesgo y buscar también resarcir a los familiares de los periodistas fallecidos.

Y estoy preparando también mi regreso como periodista, voy a hacer un programa de televisión, voy a invitar a senadores, yo creo que lo voy a llamar ‘Entre senadores’, algo así, voy a invitar a uno de cada partido. Y voy a regresar también a hacer video columnas.

En estos momentos hay miles de centroamericanos entrando a México en busca de refugio pero de forma irregular, ¿cómo debe atenderse la situación?

LT: Yo creo que debemos actuar en términos eminentemente humanitarios. Ellos vienen escapando de tragedias, no nada más de tragedias en términos de pobreza, sino de delincuencia, vienen tratando de salvar la vida en términos físicos y tratando de sobrevivir.

Yo creo que debemos abrirles la puerta como seres humanos, respetando su dignidad y ayudándoles. Son seres humanos, son familias, están huyendo. Yo creo que debemos ponernos en el lugar de ellos. Son seres humanos que vienen huyendo de catástrofes, tenemos que ayudarles a preservar la vida y ayudarles. Creo que debe haber un plan para que puedan trabajar en México. Mi postura es en pro de abrirles la puerta y ayudarles. Yo creo que sí se puede hacer.

Hubo una polémica en la última sesión del Senado porque se dijo que Morena votó en contra de reducir el precio a las gasolinas, ¿cómo está ese proceso?

LT: Yo no estuve en la sesión porque me vine a Sonora, pero no se dijo que no, se pasó a comisiones para discutirse. Lo que se votó en contra fue que no se discutiera ya, en ese momento. Se votó para que se pase a comisión para discutirse, porque se trata de llegar a la reducción del precio de las gasolinas, pero hay que hacerlo en forma correcta. Que se utilice por otros partidos por otro botín político, pues es entendible, me hace todo sentido que el PAN diga ‘no quisieron’ y lo traten de hacer a conveniencia, pues así se manejan los partidos, no me sorprende que lo utilicen así, pero lo que sí es importante aclarar es que se pasó a comisiones y que se va a estudiar y que se trata de llegar, no sé si en unos dos o tres años a que las gasolinas cuesten menos. Las cosas se tienen que hacer bien.