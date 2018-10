“Nada de perdonar”, afirma Alfonso Durazo desde Tamaulipas

Compartir ! tweet





* El próximo secretario de Seguridad Pública señaló que “todo aquel que haya cometido alguna ilegalidad tendrá que asumir las consecuencias”

México.- El próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, encabezó este lunes en Tamaulipas el Diálogo Ciudadano por la Paz y el Bienestar que forma parte de los foros escucha para delinear la política de seguridad en la siguiente administración.

En el evento, el morenista señaló que no habrá perdón y buscarán justicia para las víctimas, por tratarse de uno de los estados que más han sufrido por la violencia relacionada al crimen organizado.

“Nada de perdonar, todo aquel que haya cometido alguna ilegalidad tendrá que asumir las consecuencias, particularmente si se trata de gobernantes que hayan incumplido su responsabilidad o que hayan hecho mal uso del recurso público”.

“Homicidios, robos a casa habitación, asaltos a transeúntes, tráfico de personas, tráfico a migrantes, trata de blancas todos estos rubros llevan a ubicar a Tamaulipas como uno de los estados con más altos índices de violencia en el país”, agregó.

Esta situación, destacó, los obliga a busca la coordinación entre los tres Poderes y niveles de gobierno para encontrar una solución al problema. “Tenemos que entrarle juntos, porque si no, no vamos a atender con suficiencia la demanda ciudadana”.

Finalmente, reconoció que el problema de seguridad también tiene que ver con la debilidad de los cuerpos policiacos, pues hay elementos “que escasamente ganan 2 mil 900 pesos mensuales. De los 2 mil 500 municipios, sólo mil 800 tienen policías y sólo 900 tienen más de 20 policías, y en la mayoría no están suficientemente capacitados”.