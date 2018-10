¡En Sonora 66 mil millones de presupuesto para el 2018, piden medios de comunicación a la gobernadora cumpla su palabra y sea más equitativa, nomás a sus consentidos les paga y hasta le habla para que pasen por su cheque!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y además de muy buena fe, en Sonora todo pinta igualito que cuando estaba Guillermo Padrés de gobernador, en ese tiempo hubo mucha gente, reconocidos empresarios e intelectuales entre muchos que le recomendaban que fuera más equitativo con todos los medios de comunicación, que no se ladeara para un solo lado.

Que no desestimara a ningún medio porque las cosas malas cualquiera las podría publicar y ya a la luz pública pues los demás medios estarían obligados a publicarle todo y así fue, le sacaron todos sus trapitos al sol hasta sus consentidos se lo acabaron cuando termino su sexenio y al parecer en este actual sexenio todo indica que para allá van las cosas.

En el gobierno de Claudia Pavlovich también a sus consentidos nomas les pagan y hasta les hablan para que pasen por sus cheques, tanto a medios como compañeros y está bien por los compañeros que bueno que Dios los bendiga, lo que no está bien que el secretario técnico de la gobernadora el Lic. Duran Puente seleccione a quien sí y a quien no.

Eso ya está plenamente comprobado, que de la secretaria técnica ordenan a que medio y periodista le paguen y a quien no, inclusive pasándose por el arco del triunfo la órdenes del mismo secretario general de gobierno, ¿O dígame si miento señor Pompa Corella?, no sabemos quién le dio tanto poder sobrenatural al secretario técnico, lo que si sabemos es que es gente totalmente de Eduardo Bours y a lo mejor la “Gober” también juega su parte ahí utilizando los dados cargados por ese conducto.

El asunto es que ya hay mucha inconformidad entre algunos medios de comunicación y muchos compañeros que se están quejando y ya es vox populi que a la gobernadora le pudiera pasar lo mismo que a Guillermo Padrés cuando ya pronto entregue su mandato y con un presidente como Andrés Manuel López Obrador que no perdonara nada y con algunos medios que para esas fechas ya estarán bien documentados de todo lo mal del sexenio pues las cosas pudieran ser peor que con Padrés eso júrenlo que así pudiera ser.

Porque ya los diputados locales del Congreso de Sonora dicen que las cosas andan de lo peor en Sonora, muchos millones que saldrán a relucir después y malos manejos, bueno eso dicen los diputados en el congreso, pero bueno les estamos comentando algo que pudiera ser llegado los tiempos, porque a cómo van las cosas así será y si no al tiempo amigos lectores.