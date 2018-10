Politica Regional

Compartir ! tweet





Lleno completo ayer tarde en la sala del Cabildo de Cajeme en ocasión de la sesión ordinaria del mismo Cabildo para la toma de protesta a los, y las, nuevos comisarios y delegados municipales, y aunque se esperaba algun desguisado por parte de alguno de los perdedores, no fue asi… En tanto, Mariscal Alvarado dio respuesta de manera seria, responsable y hasta analitica, diria uno, referente a que el Congreso Local habia rechazado la ultima cuenta publica de Cajeme pese a que el IFAI la habia aprobado, y que tambien estará atento a cualquier denuncia contra el titular de la SSPM, Antonio Gutiérrez Lugo, ante Contraloria Municipal… Pareceria que hay consenso de que el Licenciado Carlos Castillo Ortega, Director General de la Fiscalia Estatal de Seguridad Publica, tendria todas la cualidades para ser el nuevo titular, cargo que hace unos dias dejó el Licenciado Montes de Oca, por lo menos eso es lo que se escucha en Hermosillo, sobre todo entre abogados litigantes y funcionarios relacionados con la seguridad publica, y aunque por acá en el sur de Sonora se menciona al Lic. Abel Murrieta Gutierrez, el nuevo titular saldrá de Hermosillo.

Lleno completo ayer tarde en la amplia sala del Cabildo de Cajeme en ocasión de la sesión ordinaria del mismo Cabildo para la toma de protesta a los, y las, nuevos comisario y delegados municipales, y aunque se esperaban algun desguisado por parte de alguno, o alguna, de los perdedores, no fue asi.

A escasos minutos de que el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado tomara asiento, nos dijo que el proceso electoral de las cinco comisarias salió muy bien pese a algunas inconformidades de rigor, detallitos que se subsanaron el lunes tras del calmado de los ánimos de quienes no salieron triunfadores.

Casi caminando junto el Alcalde rumbo a su asiento, nos dio muchisimo gusto el alto nivel de civilismo al saludar de mano y chalar de manera breve, primero, con el refgidor y ex candidato Emeterio Ochoa Bazua y lueguito con el tambien regidor y ex candidato Gustavo Almada Bórquez, quien platicaba en ese instante con el dos vecez regidor de Cocorit, MVZ Eduardo Zamora Valenzuela, a quien tambien Sergio Pablo saludó.

El Chito Zamora ya habia platricado, por separado, tanto con Emeterio Ochoa como con el regidor y ex candidato a la misma alcaldia, ingeniero Rodrigo Bours Castelo, con quien el columnista habia platicado buen rato en las escaleras del edificio de regidores, y a pregunta expresa sobre el proceso electoral del domingo en las cinco comisarias, Rodrigo dijo que lo vio muy bien, quedando satisfecho.

Tambien en la sesión de Cabildo el regidor y ex candidato panista Rafael Delgadillo Barbosa, muy solitario y muy serio al llegar y sentarse, instantes en que el candidato ganador en Cocorit, Alfredo “Freddy” Verduzco Valenzuela, muy satisfecho y contento era entrevistado por los chicos, y chicas, de los medios de comunicacion. “Esto es parte de lo que uno ha sembrado”, nos dijo a un servidor.

Y aunque la sesión extraodinaria del Cabildo estaba programada para las 2 de la tarde, inició casi alas 2:30, pero minutos antes, antes de que el Alalde se sentara, los medios de comunicación le hicieron dos preguntas muy importantes y a las que Mariscal Alvarado dio respuesta de manera seria, responsable y hasta analitica, diria uno, referente, la primera, a que el Congreso Local habia rechazado la ultima cuenta publica de Cajeme pese a que el IFAI la habia aprobado.

Efectivamente, dijo que por un lado el IFAI la habia aprobado y que ayer–el lunes–, el Congreso Local la habia rechazado, dando a conocer que precisamente este miercoles estaria en Hermosillo para atender diversos asuntos oficiales y que entre ellos esta el de esa cuenta publica, aunque en todo caso dijo que su equipo de colaboradores y asesores revizará cada uno de los puntos negativo que menciona el IFAI.

Por lo pronto, dijo, no puede emitir algun juicios hasta en tanto no sea enterado de manera personal por el Congreso Local, luego, la segunda pregunta, fue sobre los señalamientos en medios de prensa contra el ex secretario de Seguridad Publica Municipal, Antonio Gutierrez Lugo, en el sentido de que durante su gestión se aprovechó de recursos materiales, como vehiculos, para asuntos personales, indicando que verá esto con la Contraloria Municipal.

Tambien en asuntos de seguridad publica, pareceria que hay consenso de que el Licenciado Carlos Castillo Ortega, Director General de la Fiscalia Estatal de Seguridad Publica, tendria todas la cualidades para ser el nuevo titular, cargo que hace unos dias dejó el Licenciado Montes de Oca, por lo menos eso es lo que se escucha en Hermosillo, sobre todo entre abogados litigantes y funcionarios relacionados con la seguridad publica, y aunque por acá en el sur de Sonora se menciona al Lic. Abel Murrieta Gutierrez, el nuevo titular será de Hermosillo.

En asuntos muy distintos, reportan que quien está haciendo bien su trabajo como delegado de la Secretaria de Educación y Cultura en el sur de la entidad, es el ingeniero y maestro Abraham Montijo Cervantez, trabajando, ademas, muy de cerca con los titulares de seguridad publica para frenar la ola de robos en los planteles educativo, haciendo el funcionario a los padres de familias que viven enfrente o cerca de las escuelas, a reportar de inmediato al 066 a quienes pretendan introducirse a las mismas.

Por cierto, muy probablemente Montijo Cervantes acompañe este dia 19 de octubre a las 11 am a su amigo, el ex alcalde de Bacum, Ignacio Gaxiola Corral, al reconocimiento que se le hará en el ITA 21 por haber gestionando su contrucción cuando era presidente de la republica, José López Portillo, y gobernador de Sonora, Alejandro Carrillo Marcor. Nacho Gaxiola fue muy amigo del extinto Don Abraham Montijo Monge –”VIVA CAJEME”–, padre del ahora delegado de la SEC en el sur de la entidad.

Y desde Hermosillo el reporte del intenso trabajo que vienen desplegando el ingeniero Manuel Murue Sabag y el personal técnico y administrativo de la delegación estatal federal del Instituto Nacional de Empresas en Solidaridad –INAES– pese a que ya es poco el tiempo que le queda al Goiberno Federal, y hay que reconocer el intenso apoyo que siempre le brindó a ese Instituto y a su Directora General, Narcedalia Ramirez, el presidente Enrique Peña Nieto, siendo Sonora muy beneficiado, incluyendo a Cajeme y municipios aledaños.