Marea Brava

Compartir ! tweet





* DESACUERDOS SIN SUSTENTO y sin importancia originó la elección a Comisarios y Delegados este domingo pasado…… Los nombre de los ganadores son: Comisario de Cocorit, Martha Elena Ramírez Calderón; Esperanza: Maricela Valdez Hernández; Providencia, Claudia Yaneth Orduño Valdez, Eleazar Verduzco Valenzuela para Pueblo Yaqui y por último, para la comisaria de Tobarito, Feliz Salazar Álvarez… Es importante informar que la toma de protesta de los nuevos comisarios, será en el pleno de Sesión de Cabildo, donde el Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, será quien tome la protesta.

* RODRIGO BOURS CASTELO, ni se inmutó por los señalamientos que le hizo la gente de Esperanza, pues el solo llegó a apoyar como observador en el proceso de elección de los candidatos. Su apoyo fue para denuncias cualquier anomalía que se pudo haber presentado, pero como no pasó nada. Pues informó que el proceso estuvo tranquilo, excepto, el grupo que representaban a uno de los candidatos perdedor, lo cual entendió su molestia por haber perdido, pero, eso no es motivo para anular la elección democrática de Comisarios y Delegados.

Eduardo Flores

DESACUERDOS SIN SUSTENTO y sin importancia originó la elección a Comisarios y Delegados este domingo pasado…… Los nombre de los ganadores son: Comisario de Cocorit, Martha Elena Ramírez Calderón; Esperanza: Maricela Valdez Hernández; Providencia, Claudia Yaneth Orduño Valdez, Eleazar Verduzco Valenzuela para Pueblo Yaqui y por último, para la comisaria de Tobarito, Feliz Salazar Álvarez… Es importante informar que la toma de protesta de los nuevos comisarios, será en el pleno de Sesión de Cabildo, donde el Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, será quien tome la protesta a los nuevos representantes de los ciudadanos que habitan en estas cinco comisarias…… LOS COMISARIOS Y DELEGADOS, no reciben un buen sueldo que digamos…-

Voy a viajar a Francia mañana…- ¡Por Favor!…- Y aun así, la gente de Cocorit y Esperanza pelearon y gritaron en pasillos de Palacio Municipal, que les fueron violentados sus derechos como ciudadanos, al no estar de acuerdo en sus derrotas…- Se les dio la plena libertad DEMOCRATICA de decir por sus representantes de comisaria, y ni así están de acuerdo…- NO SE LES ENTIENDE…- Las otras tres comisarías ni de PIO LA HICIERON, aceptaron su derrota en buena LID los que perdieron la elección…-

Eso es bueno…- Reconocer que las cosas se dieron como las prometió el Alcalde Mariscal Alvarado…- No hubo preferencias para nadie…- A todos se les dio el calor que se merecían y a todos se les dio el derecho de participar, no tienen por qué decir que hubo FRAUDE…- Las cosas se dieron bien y es hora de ponerse a trabajar en bien de las comunidades rurales, a las cuales les hace falta una buena manita de GATO, en la cual la primera autoridad está dispuesto a trabajar en coordinación con todos los representantes de las comisarias…………

RODRIGO BOURS CASTELO, ni se inmutó por los señalamientos que le hizo la gente de Esperanza, pues el solo llegó a apoyar como observador en el proceso de elección de los candidatos. Su apoyo fue para denuncias cualquier anomalía que se pudo haber presentado, pero como no pasó nada. Pues informó que el proceso estuvo tranquilo, excepto, el grupo que representaban a uno de los candidatos perdedor, lo cual entendió su molestia por haber perdido, pero, eso no es motivo para anular la elección democrática de Comisarios y Delegados………………….

QUIEN SE BAÑO DE PUEBLO en esta elección a Comisarios, fue Eleazar “El Fredy” Verduzco en Pueblo Yaqui. Este gran muchacho es muy querido por todas las familias de esa comunidad rural, por eso se LLEVO EL TRIUNFO…- Creo fue el único candidato a comisario que más votos obtuvo. La gente le correspondió como él lo ha sabido hacer, pues es un hombre altruista que se ha preocupado por los problemas de los demás, a quien ahora el mismo pueblo le hizo justicia y le entregó el poder para dirigir con responsabilidad las necesidades por las que actualmente atraviesa Pueblo Yaqui…

El edil cajemense, dará todo su apoyo a los 5 comisarios electos de Cajeme……- POR OTRA PARTE, EL ALCALDE SERGIO PABLO MARISCAL ANUNCIO BECAS PARA POLICÍAS MUNICIPALES…- brindar las mejores condiciones laborales para los Policías Municipales, para que a su vez brinden un servicio eficiente y de calidad a la sociedad, es parte de la estrategia de Mariscal Alvarado, quien anunció becas para los elementos que quieran terminar la preparatoria y cursar la Licenciatura en Derecho…-

Con lo último es más que suficiente para que los policías sepan orientar con respeto a los derechos que tiene la gente que se dice estar bien preparada, pero mal aconsejada por simples COYOTES que se dicen ABOGADOS, de los cuales hay muchos por pasillos de la Jefatura de Policía, estafando incautos que desconocen las leyes de nuestra constitución…- Hay buenos policías que sí conocen de leyes y orientan a las personas de una manera responsable y con apego a sus derechos constitucionales… OJALA Y VARIOS policías aprovechen esta oportunidad que les está brindando la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, por instrucciones precisas del ciudadano Presidente Municipal de Cajeme………….. ¡APROVECHEN! SALUDOS.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71