Politica Regional

Para evitar ese momento incómodo y tener que hacer maniobras como el llegar en carro hasta las puertas legislativas o entrar por el sótano como en su momento lo hizo Guillermo Padrés Elías, mejor reformaron para que pudiera ser enviado con un propio, pues bien, este año la Gobernadora dio muestra de una actitud conciliadora al irse a meter personalmente donde supuestamente están sus adversarios políticos, el gesto fue bien recibido y mejor atendido. Caray, cosas que ver en las formas políticas.

LA PARTE DIFICIL.- Ahora viene la parte difícil, porque no solo es la revisión del informe de gobierno, sino también viene la revisión de las cuentas públicas y la aprobación del presupuesto del año entrante, lo que implicará muchas negociaciones, jalones, gritos y seguramente también habrá sombrerazos, pero también inicia la segunda fatídica mitad de sexenio, que por lo general se complica a los gobernadores sonorenses porque el presidente en turno no es precisamente un amigo para siempre.

Algunos gobernadores la han visto difícil, sobre todo cuando no son de los que se dejan inyectar parados como fue el caso de Eduardo Bours quien con valentía enfrentó la soberbia de Felipe Calderón, obvio, el gobierno federal cerró llaves. Pero nada como el pleito entre Padrés Elías y Peña Nieto, que no solo le cerraron todo, sino también lo encerraron, vamos pues por esa parte de gobierno, esperemos se rompa el maleficio.

CON AMBAS MANOS.- En el caso de Claudia Pavlovich tiene a su favor el no tener, valga la cosa, lo que han tenido otros gobernadores, que son ganas de enfrentar a un cañón con una reportera, seguramente buscará llevar la fiesta en paz, pero también mostró que no permitirá que se pase sobre la dignidad de su gobierno, como lo pudieron confirmar los alcaldes que se quisieron pasar de soberbios.

También sabe como confirmar su liderazgo, y si no, solo hay que recordar las últimas renuncias. Pero con todo, tendrá que enfrentar grupos de Morena que no le entienden a la política y les gusta irse por la libre, con esos habrá muchos problemas porque seguramente les dará por jugar a las vencidas. Pero ya veremos como va pintando el verde a partir del 1 de diciembre.

UNAS POR OTRAS.- Interesante la postura asumida por Ricardo Bours, al decir que durante dos veces consecutivas apoyó a Ernesto Gándara en sus pretensiones de ser candidato a gobernador y nomás no llegó, ahora por cortesía política debe ser al revés, es Ernesto quien debe apoyarlo, con esto deja en claro que va derecho y no se quita para el 2021, además, no es un secreto, porque desde siempre dijo que no buscaría ser candidato a senador porque va tras la gubernatura. El que anuncia no traiciona.

Hasta ahora no se ha dado una respuesta, digamos, oficial de parte de Ernesto Gándara, quien hay que reconocerlo, sabe manejar adecuadamente la cortesía política, por eso el comentario es que los grupos grillos están que se comen ascuas por la respuesta, si es que no la dio ya y no hemos hecho acuse de recibo, sin embargo, es muy probable que ambos dialoguen y se pongan de acuerdo, sobre todo porque de aquí a tres años Morena llegará muy desgastado y muy probable el PRI retenga la gubernatura.

POR OTRO CAMINO.- También se comenta que algunas palabras dichas por Ernesto Gándara dan a entender que podría ser candidato por otro partido, el problema es que no vemos por cual además del PRI, antes de la pasada elecciones es casi seguro que Morena lo hubiera recibido con los brazos abiertos, pero ahora, ese partido tiene más tiradores a candidatos que militantes, no creemos que Alfonso Durazo y Ana Gabriela Guevara lo dejen pasar.

Por el PAN, ahí tiene atravesado a Toño Astiazarán, podría ser con Movimiento Ciudadano, pero este partido todavía no tiene madurez para contender por la gubernatura contra los tres grandes, irse por la vía independiente requiere de mucho $$$$$$ esfuerzo y además contar con la suficiente infraestructura electoral, veremos como pinta este verde, porque todavía está muy morado para el 2021, pero de que el borrego va, VA!

NUEVO MUNICIPIO.- Como si no bastaran las tristes experiencias y resultados de los dos últimos nuevos municipios, Benito Juárez y San Ignacio Rio Muerto, aprovechando el próximo cambio de gobierno, el grupo que promueve que el poblado Miguel Alemán se convierta en el municipio 73 volvieron a la carga, ahora, ahora por voz del presidente del comité pro municipalización, Gerardo Martínez Sánchez, fueron a pedir al Congreso del Estado que los apoye con esta iniciativa, porque dicen que están en total abandono en cuanto a todo tipo de servicios y de infraestructura urbana.

Además de ser una buena intención, los residentes de este poblado no han dicho como se van a mantener, nos imaginamos que pedirán que todos los campos agrícolas tengan domicilio fiscal en el nuevo municipio y además contar con muchos recursos federales y estatales porque lamentablemente las familias de este poblado no están muy acostumbrados a pagar impuestos, prediales y el agua, ese es el pequeño detalle que están pasando por alto, el factor billete, solo falta que por acá en Cajeme vuelvan a calentarse Esperanza y Pueblo Yaqui pretendiendo ser nuevos municipios.