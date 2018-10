Marea Brava

Compartir ! tweet





* CONTINUA ALCALDE SERGIO PABLO MARISCAL, sosteniendo reuniones privadas con las diversas corporaciones policiacas del municipio, para entregar la seguridad que tanto demanda la ciudadanía cajemense…- Ayer se reunió con altos mandos para organizar un plan estratégico que sirva para contra atacar o erradicar los altos índices de violencia que se han vivido en los últimos días por esta región. Es entendible que todo los que nos sigue pasado son herencias de administraciones pasadas, pero no hay que bajar la guardia

* NO SE, porque el PRI rechaza la propuesta de MORENA de que EL EJERCITO tome el control de la Seguridad Publica en Sonora..- ¿Tendrán algo que ver con lo que está pasando?…- No me hagan sospechar de ustedes mis colorados…- ¿Que no ven que las cosas se salieron de control?…- Si los morenistas proponen esa idea como última opción, pues es justo que se sumen a ellos para ver si así, se acaba esta alta incidencia de violencia que vivimos por todo el país

Eduardo Flores

Ellos no pudieron poner orden por falta de voluntad política, pues se sospecha que temieron enfrentar a estos grupos delincuenciales que tienen de cabeza a todo el Estado de Sonora…- Una cosa si es muy cierta. Este tipo de acontecimientos ahuyenta la inversión extranjera y llevan al fracaso de vida a cualquier administración municipal o estatal que esta sea…- NO HAY QUE CEDER TERRENO. TODOS DE FRENTE y tope en lo que tope; como lo dijo nuestra primera autoridad municipal…………….

PRESTADORES DE SERVICIO buscan transformar San Carlos. La idea, es crear comités ciudadanos con diferentes programas, los cuales van enfocados en mejorar los servicios y la imagen de este tradicional paseo turístico del municipio de Guaymas. La presidente municipal Sara Valle Dessens, está preocupada por los últimos acontecimientos que se dieron cita en este Puerto y hoy más que nunca, invita a todos los prestadores de servicio a que se sumen con propuestas e ideas que aterricen en un bien común. Todos deben trabajar unidos para regresarle a San Carlos toda su belleza al natural……. TODO SE PUEDE………..

AGENCIA FISCAL EN CAJEME se encuentra en la mira por algunos señalamientos de actos de corrupción que se da entre los empleados a favor de una superioridad que los tiene bien entrenados para no caer en sospecha de los altos mandos…- En estos tiempos nada puede quedar oculto, y cualesquier movimiento involuntario; deja huellas. Parece ser ya los traen en la mira y creo no llegan a los BUÑUELOS…………………..

REGIDORES Y FUNCIONARIOS de la actual administración, reconocen el esfuerzo de Mariscal Alvarado. Todos están convencidos que hay que trabajar de la mano y en equipo para lograr la paz y tranquilidad que ocupamos todos para beneficio de nuestras propias familias…- NI UN PASO ATRÁS……………….

i los morenistas proponen esa idea como última opción, pues es justo que se sumen a ellos para ver si así, se acaba esta alta incidencia de violencia que vivimos por todo el país. Es cierto que este mal está establecido por todo el territorio mexicano, pero no justifica que en Sonora no se pueda lograr la paz que todos queremos. Pienso que todos los partidos políticos unidos pueden lograr la tranquilidad de nuestras familias…- PONGANSE A TRABAJAR EN COMUN ACUERDO, porque con descalificativos no avanzamos en nada…-

CREO QUE TODOS los caminos y herramientas ya se utilizaron, por eso denles el voto de confianza para ver qué pasa más adelante con este problema social……………

El Diputado Federal por MORENA, Carlos Javier Lamarque Cano, para este fin de semana, inaugurará su oficina de enlace como legislador, ya que bastantes cajemenses le buscan por todo el municipio para que les cumpla con sus compromisos que adquirió en su campaña electoral pasada………- Por ahí estaremos…………. La Tormenta Tropical, “SERGIO” podría golpearnos a mediodía del viernes 12 de octubre…- por ello se emite Alerta Azul en Sonora. Hay que estar preparados para recibirlo como lo establece el protocolo de Protección Civil del Estado.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71