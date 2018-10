Politica Regional

Compartir ! tweet





Asi es, impensable que uno de los hombres más cercanos a López Obrador hiciera de su boda un auténtico escándalo mediático antes de llegar al uno de Diciembre. Asi es. De ello tuvo bastante información el Licenciado Victor Mendoza Lambert, analista politico y conductor de medios.

Se llama Cesar Yáñez y seguramente pocos lo conocen, pero es ese enigmático personaje que siempre acompaña a López Obrador a donde quiera que vaya. Hasta antes de su boda un discreto hombre que carga una carpeta donde lleva los discursos o temas a desarrollar por el Presidente Electo.

Siempre dentro del austero carro que transporta a AMLO o a su familia, un hombre cercano, muy cercano a Andrés Manuel, que a nadie le quede la menor duda.

Por lo mismo no se puede entender que Cesar Yáñez que escucha una y otra vez los mensajes de austeridad, de prudencia y de sencillez de López Obrador se le ocurriera organizar boda de gran lujo y peor aún de gastar muy buen dinerito en aparecer en la revista social de talla internacional ¡HOLA!, una publicación donde solo se ven aquellas personalidades del “jet set” que les gusta lo vanal de sus páginas.

Ese “detalle”, me refiero a esa frivolidad hizo estallar a las redes sociales como pocas veces se ha visto, les llovió sobre mojado y se llevó entre las patas a todo un partido político, pero sobre todo se llevó al baile a López Obrador y a su política de austeridad que pretende imponer en su próximo gobierno.

Ni troles morenos, ni sus intensas redes sociales han podido detener la andanada de críticas a un personaje que debería de cuidar a su patrón y evitar exhibirlo antes de tiempo.

No se entiende bien a bien que uno de sus más cercanos colaboradores se atreviera a organizar tal evento social.

Por supuesto que Andrés Manuel tendrá que tomar una decisión importante y deberá sacrificar y dejar por fuera de su gabinete a este personaje, que aunque es muy cercano y aparentemente conoce todo, absolutamente todo de AMLO, lo tendrá que sacrificar.

Independientemente de que conozca todo del Presidente Electo y sea amigo especial de esa familia lo tendrá que enfriar un rato para evitar seguir siendo la burla de todo Mexico, de no hacerlo quien cargará con el peso será el mismísimo presidente electo.

Algunos defensores de la causa Morena dirán que lo pagó con recursos personales, y está bien, tiene todo el derecho del mundo, pero el tema es que el hombre más cercano a López Obrador hizo lo que su patrón cuestiona y critica permanentemente, o sea que lo ignoro y eso no se vale.

Ya veremos que sucede, pero si por la víspera sacamos el día, el señor Cesar Yañez tendrán que ponerlo en la congeladora durante un tiempo y por lo mismo vemos…

¡Sacrificio a la vista! Entrando al terreno de la violencia en Sonora, se puede entender que se está desbordando, es cierto aún no tenemos los escenarios de estados como Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán y uno que otro más, pero que nos falta.

No se puede ignorar que buena parte de los sonorenses están inquietos por tanta sangre que se ha derramado últimamente. Y precisamente ayer por espacio de varias horas, el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado encabezón una importante renión con representantes de las distintas fuerzas policiacas, federal, estatal y municipal en Palacio Municipal.

La renuncia del Fiscal y del Secretario del ramo de la seguridad no precisamente será algo muy efectivo para que las cosas cambien, todos sabemos que esos ajustes o cambios de personajes de la administración estatal son aprovechados por los delincuentes para intensificar su agresion y para tomar posiciones.

Es un hecho, tanto a Rodolfo Montes de Oca como Adolfo García Morales se les va a extrañar muy pronto y no será fácil su relevo. Su renuncia se debe entender como un cambio para mejorar, pero eso será difícil que suceda, al menos en corto tiempo.

A quienes se les está complicando la vida es a la gran mayoría de presidentes municipales de Sonora recien entrados a sus puestos.

El factor económico es el número uno de sus males, de ahí se derivan todos los demás, apunten entre ellos la falta de infraestructura para las policias, y por si fuera poco las administraciones salientes dejaron las arcas vacías, y la federacion ya no manda nada, así que si bien les va, será hasta febrero o marzo cuando el próximo gobierno federal les mande un “salvavidas” para poder sacar adelante su municipio.

Ni hablar una cosa es la campaña y otra ser gobierno.

En otros asuntos, un numeroso equipo de encuestadores recorren los municipios de Cajeme, Bácum y San Ignacio Río Muerto para censar a las familias que recibirán los apoyos anunciados por el próximo gobierno de la República, anunció Bernabé Arana Rodríguez.

El representante en esta región del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador explicó que esta labor se realiza con el objetivo de alcanzar al mayor número posible de personas de escasos recursos que necesitan estos apoyos.

Arana Rodríguez precisó que dichos apoyos serán sin distingos de filiación política o de cualquier otra índole, como lo dispuso AMLO, y el objetivo es apoyar a la población que ha sido más golpeada por la política económica de los sexenios recientes.

Indicó que la prioridad de la próxima administración federal es la gente de escasos recursos y que a partir de esta política social se iniciará la “Cuarta Transformación de Méxio” proclamada por el presidente electo.

Hizo alusión a las transformaciones logradas por la Guerra de Indenpendencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, como antecedentes del cambio que se avecina.

En mas de asuntos municipales, un total de 46 ciudadanos fueron registrados para contender por el puesto de Comisario, mientras que 132 quedaron registrados para participar por el cargo de Delegados en el Municipio de Cajeme.

Para la Comisaría de Cócorit, quedaron registrados, Benito Campillo Nevarez; Francisco Bórquez López; Marco Antonio Sortillón Díaz; José Francisco Cota Molina; Julio Gotobopicio Valencia; Martha Elena Ramírez Calderón; Manuela Engracia Cajeme Esquer; Francisco Toledo Fuentes; Miguel Ángel Castillo Hernández; Zinnya Lorena Ortiz Valenzuela y Leonel Zamudio Valenzuela.

Por la Comisaría de Esperanza, José Alfonso Arreola Murrieta; Isidro Joel Martínez Ochoa; María Lourdes Figueroa Hernández; Jesús Roberto Burboa Ayala; Ignacio López Juárez; Maricela Valdez Hernández; José Gaspar Jara Valenzuela; Gaspar García Valenzuela; Eva Nohemí de Acha Piña y José Manuel Figueroa López.