Politica Regional

En el Congreso General de la CTM, donde solo se presentó una planilla para elegir al nuevo Secretario General, masivamente el voto fue para el Luis Acosta Cárdens, relevando a Fernando Millán… El 29 de octubre, en la Universidad Tecnológica del Valle del Yaqui (ex-ITA 21) se le brindará un reconocimiento a quien fuera su principal impulsor: Ignacio Gaxiola Corral. Para ello ya se está preparando un interesante programa que será a las 11:00 horas en sus instalaciones… Nacho Gaxiola, también Ex Alcalde de Bácum, le habia solicitado un tecnológico agropecuario al entonces gobernador Alejandro Carrillo Marcor y a su amigo el entonces Presidente José López Portilllo

Según señalan los integrantes de las diferentes bancadas, los diputados de Morena han sido secuestrados por su propio equipo de asesores, que se ve no han podido sacudirse su carga ideológica de izquierda y siguen pensando como oposición, o sea, quieren pleito a como de lugar lo que va a provocar que tengan una larga, muy laaarga curva de aprendizaje para gobernar. Y para cuando aprendan ya se les habrá ido su gestión de diputados

Además, no se han dado cuenta que ellos no ganaron nada, quien ganó todo fue Andrés Manuel López Obrador y se los echó sobre la espalda. Su liderazgo es totalmente artificial, como se vio con la convocatoria de la “marcha por la paz” hecha por la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, a donde solo asistieron empleados del ayuntamiento y sus familias.

En el Congreso del Estado es lo mismo, quieren hacer valer sus caprichos a nombre de AMLO, pero nadie cae en el garlito, pero si siguen así, largo será su camino para aprender.

Ya lo hemos comentado, urge que la bancada de Morena tenga a alguien con experiencia política en su grupo de asesores que sepa la diferencia entre ser oposición y ser gobierno, y en primer lugar bajarle tres rayitas a la soberbia y aceptar reflexiones ajenas sin caer en etiquetas de malos y buenos, ah, y la regla básica del buen vecino político, saber honrar la palabra.

Ya vieron lo que pasó con la presidenta del Congreso, Rosa María Mancha, quien olímpicamente rechazó un acuerdo tomado y pactado en la CRICP sobre la reinstalación de los funcionarios despedidos lo que provocó rompimiento con su último aliado, la bancada del PES, en tanto, Rodolfo Lizárraga, coordinador de la bancadita petista, reitero que no hay rompimiento con Morena, sino una sana distancia.

BAJARLE A LA SOBERBIA.- También es momento de que le bajen a la soberbia y antes de emitir mensajes que no solo consideren el texto, sino como lo van a percibir los grupos a los que va dirigido y es que en su último comunicado ponen una serie de conceptos como si sus aliados fueron los villanos y ellos los santos, miren, proponen “dejar a un lado las diferencias y actitudes que distancian acuerdos”. Bien, pero no dicen que les ofrecerán a sus aliados, que la bronca no está en lo dicho, sino en lo que les negaron.

Deben llegar con ofrecimientos por enfrente y no solo palabras, otra perla de sabiduría cuando dicen que hay que elevar el debate público, caray, pues si fue la bancada de Morena la que llevó a su grupo de chairos a la sesión para insultar a placer a sus aliados con los peores adjetivos, ellos fueron los que llenan las redes de insultos personales, muy personales, sobre todo contra Rodolfo Lizárraga, la cosa es simple, deben ofrecer disculpas y ordenar a sus huestes que le bajen y ahí se sabrá que su comunicado tiene validez o es mero rollito.

HECHOS SON AMORES.- Si bien es cierto que ya se pactó que Rosa María Mancha siga e la presidencia durante el mes de octubre, esto puede cambiar si los diputados de Morena no ofrecen algo atractivo a sus aliados, en este momento son una de las tantas minorías, porque están solos en la CRICP, en donde se deciden las comisiones.

VA PA’LARGO.- El plazo máximo para elegir nuevo Fiscal General es de 50 días de un proceso que va a estar muy complicado, sobre todo porque tiene que pasar la aduana del Congreso y ahí ya pusieron reglas que solamente pueden cumplir algún extraterreste, chino o San Judas Tadeo. De entrada las bancadas legislativas están pidiendo como perfil de los candidatos al puesto que sean: Sea autónomo, o sea alejado del actual gobierno estatal.

Debe ser experto en el área, pero, ah, no tener compromisos políticos con ningún grupo, aquí la puerca tuerce el rabo porque no se puede tener experiencia en procuración de justicia si antes no se trabajó en una dependencia. Si trabajó, ya tiene compromiso según los diputados. Bueno, veamos como desenredan este nudito.

Entre tanto, ya en cosas mas locales, un servidor y nuestro amigo Eduardo Flores López, marcamos presencia a nombre de El Regional de Sonora, el pasado sábado en el Congreso General Ordinario de la CTM del Valle del Yaqui, donde solo se presentó una planilla para elegir al nuevo Secretario General, siendo masivamente el voto para el Luis Acosta Cárdenas, relevando en el cargo a Fernando Millán Harrison, en presencia del dirigente estatal Javier Villarreal Gámez, siendo el primr Congreso en el amplio y funcional nuevo edificio.

Como secretarios generales adjuntos quedaron Toño Valdez Villanueva, Pancho Conreteras (Sindicato Textil), Pancho Contreras y Vergara (STIRT) y Fernando Millán Harrison (Sindicato Gamesa), contándose con invitados especiales como el diputado local Amando Alcala Alcaraz, Emeterio Ochoa Bazua, el director del Itesca, Gabriel Baldenebro Patrón, entre otros, y representando al Alcalde Sergio Pablo Mariscal estuvo Francisco Vega, quien dio un excelente y brillante discurso, ah, por cierto, Pancho Vega,muy amigo de la vieja guardia cetemista.

Como una hora antes del inicio de los trabajos de este Congreso Sindical, Villarreal Gámez felicitó personalmente al joven trabajador del Sindicato Textil, Mario Figueroa, por haber sido el campeón goleador del torneo nacional cetemista de ese deporte realizando en dias pasados en Pachuca, Hidalgo, además de haber sido el campeon goleador del tambien reciente campeonato del mismo deporte de la Liga Obrera de la CTM, siendo acompañado por su jefe sindical Toño Valdez en el reconocimiento que le brindó Villarreal Gámez ahi en la CTM.

En tanto, el 29 del presente mes de octubre, en la Universidad Tecnológica del Valle del Yaqui (ex-ITA 21), todo el equipo de esa institución como directivos, maestros y alumnos, le brindarán un emotivo y justo reconocimiento a quien fuera su principal impulsor: Ignacio Gaxiola Corral. Para ello ya se está preparando un interesante programa que será a las 11:00 horas en sus instalaciones. Nacho Gaxiola, también Ex Alcalde de Bácum, le habia solicitado un tecnológico agropecuario al entonces gobernador Alejandro Carrillo Marcor y a su amigo el entonces Presidente José López Portilllo.