Preside alcalde Lic. Jesús Tadeo Mendivil lunes cívico en el CBTA 97 de Basconcobe

Etchojoa 08/Oct.- En el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No 97 de Basconcobe, el alcalde Lic. Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela presidió el programa de Lunes Cívico que organizo el mismo plantel educativo en coordinación con el H. Ayuntamiento de Etchojoa a través de la Dirección de Educación y Cultura.

Acompañado de la Directora del plantel educativo la maestra Patricia Burrola, el Director Educación y Cultura del H. Ayuntamiento el Profr. José Morales Medina, el presidente de la Asociación de padres de familia el C. Jesús Antonio Flores Valenzuela y otros funcionarios, el presidente municipal dijo sentirse muy contento y emocionado al estar en este plantel educativo del CBTA 97, que han egresado una gran cantidad de profesionistas y funcionarios públicos, así mismo, invitó a los alumnos presentes a seguirse preparando y valorar el esfuerzo que hacen los padres de familia para darle una educación, que es el mejor tesoro que les puedan dejar. Además el alcalde reiteró su disposición para atender las diversas necesidades del plantel, como es el área de desayunos escolares calientes que atiende a más de 200 alumnos, la gestión de un tejabán en la cancha cívica, para lo cual dijo, se realizarán los trámites necesarios con las dependencias estatales y federales para aterrizar estas obras.

El mensaje de bienvenida lo ofreció la directora Profra. Patricia Burrola, quien agradeció la presencia del alcalde, a quien felicitó por el trabajo que ha venido desarrollando al frente de la administración, demostrando con hechos su interés de apoyar a todos los sectores, como en este caso el CBTA No. 97