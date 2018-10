AYUNTAMIENTO BENEFICIA A FAMILIAS CON ENTREGA DE MATERIAL PARA VIVIENDA

Compartir ! tweet





Gracias a las gestiones realizadas ante el Estado y la Federación, el Ayuntamiento, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, entregó material para que 18 familias que carecen de algún subsidio del gobierno, inicien la construcción de sus viviendas.

El Secretario de Desarrollo Social, Fausto Flores Guerrero, manifestó que las familias beneficiadas se inscribieron al programa “Vivienda para todos”, mediante el cual obtuvieron un subsidio federal y estatal por la cantidad de 180 mil pesos para construir sus hogares, en el que solo pagarán un financiamiento a cinco años por un total de 42 mil pesos.

“Este apoyo se les da a las personas que de alguna manera no tienen acceso a créditos como Fovissste o Infonavit, pero que sí tienen un trabajo estable para pagar el crédito con aportaciones de mil 750 pesos al mes”, explicó Flores Guerrero.

Meryelen López Valdez, de la colonia Matías Méndez, fue una de la beneficiadas con el programa “Vivienda para todos”, quien dijo estar emocionada, pues no podía creer que por fin ahora tendrá la posibilidad de tener un casa de material con dos recámaras, sala, comedor, cocina y baño, donde vivirá con sus dos hijos.

“Ahorita que las lluvias han estado tan fuertes, nos ha hecho mucha falta un buen techo y, pues ya, vamos a tener esa preocupación menos, por ello agradecemos a las autoridades municipales, porque sabemos que no es fácil y que también ellos luchan por bajar los recursos para ayudarnos”, expresó Meryelen López.

Otra de las amas de casa en recibir los materiales, fue Olga Lidia Guerrero Osuna, vecina de la Ampliación Los Pioneros, quien también agradeció al Ayuntamiento de Cajeme por los apoyos recibidos.

CONVOCAN A NUEVOS BENEFICIARIOS

El Secretario de Desarrollo Social, Fausto Flores Guerrero, hizo un llamado a las familias cajemenses que no cuenten con subsidios para vivienda, para que se inscriban en este programa que pone a disposición el Ayuntamiento, solo tienen que cumplir con los siguientes requisitos:

.Tener entre 18 y 59 años

.No haber recibido ningún tipo de subsidio para vivienda

.Buen historial crediticio

.Identificación oficial con fotografía

.CURP

.Comprobante de domicilio

.Título de propiedad de un terreno

.Acta de matrimonio, en caso de estar casado.

Las inscripciones se realizan en la Dirección de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada por la calle Sinaloa, entre Hidalgo y Allende, colonia Centro.