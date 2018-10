¡En MORENA no solaparemos ni toleraremos actitudes de nepotismo, ni arbitrariedades de ningún alcalde afirma líder estatal!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora se prenden los focos rojos dentro del partido MORENA, al grado de que tuvo que salir el presidente estatal Don Jacobo Mendoza a decir públicamente que en MORENA no se solapara, ni se tolerara a ninguna actitud de nepotismo, prepotencia y arbitrariedad por parte de ningún presidente municipal emanado de MORENA.

Estaremos muy pendientes de ellos, ya que su falta de conocimiento y falta de oficio político de varios los puede estar haciendo caer en las arbitrariedades y también que violen las leyes con demasiado nepotismo y prepotencia.

No permitiremos por ningún motivo que esto suceda, pudiera ser que algunos alcaldes los esté mareando el poder, el amiguismo, el compadrazgo y el familiarismo y basado en eso estén nombrando puros familiares de ellos en sus gobiernos municipales y eso pues no se vale.

Así que en MORENA van sobre los alcaldes de SIRM, Guaymas, Empalme, Etchojoa y Benito Juárez, ya que al parecer desconocen las leyes y los pudiera estar mareando el poder, y si no al tiempo amigos lectores.