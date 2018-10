Marea Brava

Compartir ! tweet





* CIRCULA A TRAVES DE REDES SOCIALES, una manta con señalamientos graves contra la Alcalde de Hermosillo Celida López, lo cual creo tendrá que aclarar públicamente, porque se le implica junto a su esposo con el crimen organizado de alguna organización, aunque también se sabe que lo que aparece por redes sociales tiene poca credibilidad, porque se dice es FUEGO AMIGO, aunque no se descarta que alguna autoridad competente, inicie una investigación sobre los nombres que aparecen en esta manta…………….

* CONTINÚA LA EJECCION DE PERIDIOSTAS EN MEXICO. Es el segundo periodista asesinado a balazos en menos mes en la entidad que es gobernada por Manuel Velasco Coello. Este hecho sucedió en el municipio de Tuxtla Chico, cuando el periodista Sergio Martínez Gonzales, editor del Periódico ENFOQUE, se encontraba desayunando en compañía de su esposa. La mujer fue trasladada con heridas graves a un Hospital de Tapachula y de los agresores no se sabe nada… ¡POR FAVOR!… ¿Qué nos está pasando?.

El Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), condena estos hechos contra los comunicadores de todo México.. Nuestro país es el más peligroso para ejercer el Libre ejercicio de la Libertad de Prensa… MIS CONDOLENCIAS PARA LA FAMILIA DE NUESTRO compañero………..

POR OTRO LADO, anuncian aerolínea TAR y Cofetur vuelo Hermosillo-Tijuana. Ahora solo nos falta el dinero para poder viajar, pues hoy en día a muchos sé nos hace difícil viajar y sobrevivir con esta carestía que vivimos los mexicanos… Les informo que este nuevo vuelo iniciará sus funciones a principios de Noviembre y sus salidas serán los jueves y domingos. Así que ya saben. Hagan sus reservaciones en tiempo y forma… ¡Animo!………..

Margarita Vélez de Mariscal, Presidenta del Voluntariado de DIF Cajeme, invita a caminar por la vida, ya que con ello, se pretende concientizar a la ciudadanía sobre la prevención del cáncer de mama. Convocó a la ciudadanía a asumir el papel de incitar a todas las personas a mantenerse alertas ante cualquier síntoma y, oportunamente realizarse su estudio de mamografía, ya que somos el estado a nivel Nacional con más incidencia en Cáncer de mama. Sé dijo en esta conferencia de prensa que el incremento de este mal, se debe a que un porcentaje considerable de los que habitamos este estado de Sonora, contamos con GENES EUROPEOS. ¡Órale!. O sea que cuando nos invadieron los españoles, hicieron el cruce de sangre con nuestros ancestros y nos heredaron este mal congénito… CURIOSO DATO Y YO NO LO SABIA……….

HOY El PAN- Cajeme convoca a Rueda de Prensa este jueves 4 de octubre, a las 10:00 horas, para anunciar la Renovación de la Dirigencia del PAN Sonora. Para hablar sobre este tema, estará como invitado Eduardo Romero Campa titular de la Comisión Estatal Organizadora de este partido…

ACLARANDO PRIMERAMENTE, Para empezar este partido ya no cuenta con militancia, pues todos emigraron al partido del PRI, y otros a MORENA. Estos últimos; convencidos del nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, ya la hicieron. Abandonaron el barco de los pitufos y este se encuentra a la deriva y sin marineros… ¡FEO CASO!………………

MI RECONOCIMIENTO PARA LOS MÉDICOS DE IMSS; EXTRAEN ÚTERO CON BEBÉ dentro para salvar la vida de madre e hija. Todo un logro de éxito y mis respetos para todos aquellos médicos que se preocupan con actualizaciones de aprendizaje, pues esta compleja cirugía se realizó en el Hospital Rural IMSS-PROSPERA de Tlaxiaco, Oaxaca, para resolver problemas placentarios graves. Dentro del útero venía una niña de 2.5 kilogramos, quien junto con la mamá se encuentran bien y fueron dadas de alta a los pocos días… MIS RESPETOS PARA LOS MEDICOS…………..

