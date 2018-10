Politica Regional

Compartir ! tweet





A quince días de haber asumido sus cargos los nuevos diputados locales y varios presidentes municipales surgidos de la alianza Morena-PT-PES, los ciudadanos empezamos a pagar las consecuencias de poner en práctica la ignorancia y la soberbia. Lo vemos en San Ignacio Rio Muerto y Benito Juarez, por citar algunos… Ayer la diputada federal, delegada en Sonora del PT y futura titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, calificó a estos nuevos alcaldes que han puesto en práctica el nepotismo cual si fuera cambiarse de calcetines, como “ignorantes” porque –subrayó- “les ha hecho falta capacitación”… La bancada del Partido del Trabajo que coordina el diputado guaymense Rodolfo Lizárraga conformada por cinco legisladores, no se unio a la propuesta de Morena referente a los 16 nuevos funcionarios administrativos del Congreso Local. División que se dejaba venir. Junto al PRI suman diez diputados. ¡Aguas!

Primero, las promesas de campaña ya han sido enviadas al olvido. La realidad obliga a algunos nuevos alcaldes a pedir prestado a pesar de que reiteraron antes del 1 de julio que ‘jamás’ endeudarían más a las administraciones municipales, compromisos que irán al cesto de la basura.

Ayer la diputada federal, delegada en Sonora del PT y futura titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, calificó a estos nuevos alcaldes que han puesto en práctica el nepotismo cual si fuera cambiarse de calcetines, como “ignorantes” porque –subrayó- “les ha hecho falta capacitación”.

El argumento de nuestra ‘exgacela’ se estrella de manera estrepitosa –primero- ante Sara Valle, la alcaldesa de Guaymas que por segunda vez en su vida ocupa la silla más importante del Palacio en el vecino Puerto. Sarita no entiende la primer amarga experiencia cuando fue alcaldesa la primera vez.

Y, en segundo lugar, la misma Ana requiere de capacitación especial para adquirir conocimiento de que hay leyes en este país, que no permiten ser titular de una dependencia en el Gobierno Federal y tener la representación de un partido político al mismo tiempo. Y todavía a eso, añadirle sus funciones como diputada federal, cargo que –también por Ley– es irrenunciable.

En el Congreso del Estado ayer habria confrontación. Ayer mismo se informó que una autoridad responsable como lo es el Tribunal de Justicia Administrativa, emitió un resolutivo en el que establece que los nuevos diputados no pueden despedir a los 16 funcionarios cesados por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso que se fue el pasado 15 de septiembre.

Luego entonces, se supone que no pueden nombrarse a nuevos funcionarios y empleados en relevo de los supuestamente ‘cesados’. La ignorancia, la soberbia y la incompetencia, están propiciando que Sonora dé reversa a través de sus gobiernos locales en el desarrollo del Estado y de su gente.

La bancada del Partido del Trabajo que coordina el diputado guaymense Rodolfo Lizárraga conformada por cinco legisladores, no se unió a la propuesta de Morena referente a los 16 nuevos funcionarios administrativos del Congreso Local. División que se dejaba venir. Junto al PRI suman diez diputados. ¡Aguas!

Precisamente el dirigente estatal de Morena, Jacobo Mendoza, se manifestó preocupado antier lunes por los actos de nepotismo descubiertos en gobiernos municipales de Morena –como los tres antes mencionados–, ya que dañan la “marca” del partido.

Y es precisamente su responsabilidad vigilar que los gobiernos morenistas actuen en congruencia con sus postulados y el discurso del presidente electo Andres Manuel Lopez Obrador, no andando errada esa presunción, pues Mendoza exhorto a que estos gobiernos, en sus respectivos cabildos, revisen los nombramientos que incumplan disposiciones estatutarias o de normatividad en materia de responsabilidad de los funcionarios publicos.

Entre tanto, el tema de la inseguridad pública está que arde.

Algo, deberá surgir en los próximos días y semanas de Palacio de Gobierno. Es decir, algo debería de surgir en aras de buscar, a través de la política, buscar conciliar intereses y lograr mejores estadios de concordia y armonía. Solo de esa manera se detendrá al vehículo del movimiento sonorense que avanza hoy en reversa.

Será el 13 de este octubre cuando la titular del Poder Ejecutivo rinda su tercer informe de gestión estatal. Lo trascendente, deberá ser el mensaje.

Si no detienen el vehículo que avanza en reversa, el caos invadirá esferas que rebasarán la institucionalidad y la gobernanza. Impensable, que desde Palacio se envíe el mensaje de la inamovilidad, atenidos a algún milagro del destino.

Estamos a 90 días de que finalice el 2018 y a 60 días de tener nuevo presidente de la República, si usted es un poco observador, se dará cuenta que los pendientes políticos envueltos en tribunales de gente alrededor de Enrique Peña Nieto, están siendo resueltos de manera ‘pronta y expedita’…

Ya está en su casa Alejandro Gutiérrez ‘La Coneja’ y exsecretario general adjunto del CEN del PRI, ya fue sentenciado Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. Sí… Quizá sentencias absurdas de los tribunales a su favor y con toda la opinión pública en contra, pero es preferible ese escenario a esperar a que los nuevos jueces de la llamada ‘Cuarta Transformación’, retomen los casos. Solo falta Guillermo Padrés. Ya veremos.