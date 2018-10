Marea Brava

Compartir ! tweet





* NO CABE DUDA, dios ahorca, pero no aprieta. Por esto digo lo del REFRAN…… TRAERA SORPRESAS Mariscal Alvarado de su visita a México, pues tiene una importante reunión con el Procurador General de la Republica, para que atienda de inmediato el problema de la alta violencia que hoy se vive en Cajeme… SE DICE LLEVA UNA LISTA de personas y policías que se sospecha están implicados con BANDAS del crimen organizado… PUES YO, YA ESTUBIERA PIDIENDO ASILO A CANADA…… ¡AGUAS!.

* EL METODO DE SELECCIÓN que se programó para seleccionar a Delegados y Comisarios de las cinco comunidades rurales de Cajeme, podríamos decir que el beneficiado es el PRI. No hay que olvidar que se dijo que ahora el pueblo decidirá a través del voto libre y secreto el triunfo del aspirante que obtenga más votos en estas demarcaciones rurales…No hay que olvidar que la estructura del PRI está en las cinco comisarias……. Este proceso se llevará a cabo del 02 al 05 de Octubre, en el cual no participan REGIDORES Y FUNCIONARIOS ACTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO

Este proceso se llevará a cabo del 02 al 05 de Octubre, en el cual no participan REGIDORES Y FUNCIONARIOS ACTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO… LA REGIDORA DE MORENA, y presidente de la Comisión de Comisarías y Delegaciones, Alma Patricia Favela García, dijo que este proceso será democrático y apoyado por altas autoridades del INE, quienes facilitarán MANPARAS Y URNAS, así como una capacitación rápida a los representantes de casilla…

HASTA EL MOMENTO se han registrado con documentación en mano 24 aspirantes a Delegados y 5 a Comisarios, de los cuales ya hay 1 registrado para el Tobarito, 2 para Esperanza y 2 para Providencia, todos ellos ya cumplieron con los requisitos como lo establece la convocatoria…..

SOBRE ESTE TEMA, Me di cuenta de varias llamadas que le hicieron a Favela García, pues varias de ellas reprobaban que aspirantes a estos cargos se registraran sin tener residencia en la comunidad rural, pero, cuentan con la credencial de elector con domicilio fijo en el lugar…… ¿Qué se hará contra estas personas?, pues creo yo, el pueblo decide quien participa y QUIEN NO…

Y no se les olvide, la votación será el domingo 14 de octubre de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los resultados deberán ser validados en sesión de Cabildo citada exprofeso para ello. Todo lo previsto en la convocatoria, será resuelto por la Comisión de Comisarias y Delegaciones y de la Secretaria del H. Ayuntamiento de Cajeme… TODOS QUIEREN EL HUESO…… NO EL SUELDO.

Se sabe que no es mucho la paga en estas posiciones, pero si mucha el agua que acarrean para su MOLINO…… ¡AGUAS MORENA!…………….. El diputado federal Marco Antonio Carbajal Miranda, vino con todo a Cajeme para ayudar al Alcalde Sergio Pablos Mariscal Alvarado, con una serie de propuestas para impulsar el crecimiento económico y social del municipio y sus alrededores……

NO CABE DUDA, dios ahorca, pero no aprieta… AUN CUANDO se le ha querido responsabilizar por los lamentables sucesos de inseguridad al Edil cajemense, Sergio Pablo Mariscal, éste no se inmuta por ello, y enfrentará el problema hasta donde tope y contra quien o quienes sé tope. Todos sabemos que la alta incidencia de inseguridad que vivimos todos los cajemenses, son herencia de varias administraciones del pasado, las cuales nunca pudieron dar con bola, pues vieron que era una situación difícil de atender y optaron por dedicar a programas de prevención para la ciudadanía en lugar de combatir este cáncer que tanto daños nos hace a todos los que habitamos en nuestro bello Cajeme…

POR OTRO RUMBO, Ayer el H. Ayuntamiento de Cajeme, conmemoró el 50 Aniversario del movimiento estudiantil del 68… Con izamiento de Bandera a media asta y entonación respetuosa del Himno Nacional Mexicano, y, por primera vez en su historia y a través de una iniciativa aprobada por cabildo, se conmemoró el 50 Aniversario del Movimiento Estudiantil del 2 de octubre de 1968, mismo que culminó en una tragedia que aún mantiene de luto a la nación. Asistieron al evento, el Secretario del Ayuntamiento, Ascensión López Durán, en representación del Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado; Elizabeth Espinoza Ayala, Síndico Municipal; el Cronista de la Ciudad, Bernardo Elenes Habas; entre otros que marcaron esta primera historia cívica del movimiento estudiantil del 68……… SALUDOS………….

