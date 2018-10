Marea Brava

Compartir ! tweet





* VOY CON EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. Así lo dijo en conferencia de prensa, el Presidente Municipal, Maestro Sergio Pablo Mariscal Alvarado y sé hará acompañar por el Fiscal General del Estado Rodolfo Montes de Oca Mena, para agarrar al toro por los cuernos y de una vez por todas, porque las malas decisiones de otros, no las voy a pagar yo. No le sacamos al bulto, porque tenemos la fuerza suficiente para enfrentar el problema que dejaron otros.

* CANACO VIVE UN SUEÑO GUAJIRO… Retomará nuevamente el tema del Reordenamiento del Centro… VAN VARIAS ADMINISTRACIONES y nadie ha podido aterrizar este proyecto que beneficia a todos… ¿Quién será el personaje que no deja que llegué esta renovación al centro?… A NADIE LE CAERIA MAL una mejor imagen del primer cuadro de la ciudad para hacerlo más atractivo a los visitantes de otros países; tomando como base los resultados positivos que han tenido en otras partes del país, pero, insisto: ¿Quién se opone a este buen proyecto?… ¿Qué peso político pueda tener para que con una sola orden detenga todo?.

Eduardo Flores

CANACO VIVE UN SUEÑO GUAJIRO… Retomará nuevamente el tema del Reordenamiento del Centro… VAN VARIAS ADMINISTRACIONES y nadie ha podido aterrizar este proyecto que beneficia a todos… ¿Quién será el personaje que no deja que llegué esta renovación al centro?…

A NADIE LE CAERIA MAL una mejor imagen del primer cuadro de la ciudad para hacerlo más atractivo a los visitantes de otros países; tomando como base los resultados positivos que han tenido en otras partes del país, pero, insisto: ¿Quién se opone a este buen proyecto?… ¿Qué peso político pueda tener para que con una sola orden detenga todo?… SON MUCHOS AÑOS DE LUCHA EN REORDENAR EL CENTRO. Y NADA…………..

INICIA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Campaña de Despistolización… ¿Qué es esto?. Adolfo García Morales, debe primero garantizar la seguridad de todos los sonorenses y después invitar a los ciudadanos a entregar las armas; si es que las tienen….

LO QUE DEBE HACER la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la 4ta. y 45/A. Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), PGR, FISCALIA ESTATAL DE SONORA, MARINA, entre otras corporaciones, es ponerse a trabajar en forma y no dejarle todo al Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, a quien todos los escépticos lo ven como responsable de lo que administraciones pasadas no pudieron controlar y hoy, las cosas se han salido de control de una forma alarmante, pero debemos entender que el problema ya lleva décadas y los responsables de brindar la seguridad por el país, NO HACEN NADA…… ¿Qué estarán esperando?… LA SSPM en Cajeme, es meramente preventiva. Todos quieren que estos últimos enderecen al JOROBADO…………

VOY CON EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. Así lo dijo en conferencia de prensa, el Presidente Municipal, Maestro Sergio Pablo Mariscal Alvarado y sé hará acompañar por el Fiscal General del Estado Rodolfo Montes de Oca Mena, para agarrar al toro por los cuernos y de una vez por todas, porque las malas decisiones de otros, no las voy a pagar yo. No le sacamos al bulto, porque tenemos la fuerza suficiente para enfrentar el problema que dejaron otros: el tema de los crímenes dolosos es una realidad que le preocupa y que le ocupa, pero que al final es el resultado de la falta de coordinación y mala o nula toma de decisiones por parte de anteriores administraciones……

AUN ASI, el gobierno le está haciendo frente a esta situación con mucha responsabilidad, prueba de ello, es que este martes 2 de octubre sostendrá una reunión de trabajo con Alberto Díaz Beltrán, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), donde pondrá a Cajeme en el primer nivel nacional de las tomas de decisiones en materia de seguridad, reunión a la que también acudirá el Fiscal General de Sonora, Adolfo Montes de Oca Mena y los diputados federales…… DE ESTA IMPORTANTE REUNION, VENDRA la respuesta que tanto hemos esperado los cajemenses…

EMPIEZA OCTUBE CON TRES MUERTOS. Dos hombres y una joven mujer, fueron ejecutados el día de ayer por la calle 200 y Querétaro. Pues las cosas están fuera de control en Cajeme y todo porque las autoridades de la federación, entre otras no que han querido actuar en consecuencia por alguna razón. Es muy cierto que enfrentar a estos grupos delictivos trae consecuencias graves. Por eso, las autoridades del Estado y Municipio, sostendrán esta reunión con el Procurador General de la Republica, para buscar las herramientas que se ocupan para ayudar a que vuelva la calma a Cajeme………….

Un maldito récord de muertes distinguirá a Cajeme, en su historia. La parte oficial no data de cuántas vidas fueron arrebatadas en el Septiembre negro Cajemense, pero lo extraoficial llevan la maldita cuenta de arriba de medio centenar.

Sin embargo a lo anterior hay que agregar a la cuenta de baleados que por la gracias de Dios, no los alcanzo la muerte, pero también hay otro puñado de desaparecidos… ESTO ES LA HISTORIA QUE dejaron administraciones pasadas. No hablo de la de Rogelio, mucho menos de la de Faustino,. Sino que este problema viene de mucho atrás y nadie ha querido poner orden desde el centro del país, pues debemos entender que las autoridades competentes para frenar este mal, es la Federación, SEDENA, MARINA y la Fiscalía General de los Estados, pues son los facultados para enfrentar a los grupos que se disputan las plazas para el narcotráfico… OJALA Y LLEGUE PRONTO LA RESPUESTA QUE TODOS ESPERAMOS

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71