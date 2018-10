Politica Regional

Compartir ! tweet





Así es, a partir de este mes de octubre los asesinatos o “ejecuciones” en Cajeme irán a la baja, aseguró ayer el alcalde Sergio Mariscal Alvarado. “Que lo sepa quien tiene que saberlo: No seremos un gobierno secuestrado por la delincuencia organizada”, advirtió Mariscal en rueda de prensa donde estuvo acompañado del jefe de Seguridad Pública municipal, Francisco Cano Castro.

Este martes, dijo el Alcalde, tendrá una reunión con el titular de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, y con legisladores federales de Cajeme para delinear una estrategia que permita enfrentar este flagelo que sigue incrementándose con más víctimas cada mes, si, pero urge labor de inteligencia de los tres niveles de gobierno..

Mariscal señaló que la estrategia para regresar la seguridad a los cajemenses incluye la depuración de los cuerpos policiacos, . Se retirará de la policía municipal a quienes tengan alguna relación de complicidad con la delincuencia, ya se tiene detectados a algunos, advirtió.

“Actuaremos con energía, estamos listos para hacer el despliegue necesario. El semáforo delictivo reflejará mejores resultados el 31 de octubre”, aseguró, en tanto, ayer lunes de abrio el mes con tres nuevos ejecutados a balazos por la Calle 200 y Tehuantepec, entre ellos una joven mujer de la colonia Cortinas.

A pregunta expresa de un reportero quien sugirió que “tal ni Dios podría solucionar esto de manera rápida”, expresando que Dios ya está participando a través de él y las autoridades del área, asi que esperemos que baje el numero de ejecutados y levantados, aunque la labor de inteligencia que podría aportar la unidad de la Policía Federal hospedada en el hotel San Jorge seria de mucho beneficio,.

Por su parte Francisco Cano Castro describió las líneas generales de actuación por parte de Seguridad Pública municipal y que incluyen el programa de proximidad social, el establecimiento de jornada de 8 horas diarias para los policías y uso de tecnología en la lucha contra la delincuencia, no dudándose de la capacidad de este excelente policía.

Ah, el último día de septiembre se registraron dos ejecuciones y se localizó el cadáver de un hombre para sumar 52 ejecuciones en este mes, considerado ya el más violento en la historia de Cajeme.

Entre tanto, con el objetivo de impulsar mejoras materiales y sociales en Pueblo Yaqui y sus delegaciones, el abogado Roberto Soto Villegas manifestó su intención de inscribirse en la convocatoria para designar a los comisarios del Municipio de Cajeme, como también el líder social Freddy Verduzco ha confirmado su interés en participar en este proceso.

Soto es habitante de Pueblo Yaqui desde su primera infancia y actualmente es empresario en ese lugar, tiene un hotel y realiza otras actividades productivas. Trabajó durante varios años en la Policía Judicial y tras retirarse se instaló de nuevo en Pueblo Yaqui, afirmando que su objetivo es trabajar para los habitantes de esta comisaría que, dijo, ha sido abandonada por las autoridades de las recientes administraciones de Cajeme.

“Hay que rescatar a Pueblo Yaqui”, enfatizó

En tanto por rumbos de la guayabera comisaría de Cocorit, no solo el tremendo líder social Leonel Zamudio aspira a al cargo, sino también el dos veces comisario del lugar, el MVZ Eduardo Zamora Valenzuela, mejor conocido como el Chito Zamora, y aunque el Licenciado Alberto Castro Cajigas dice que el Articulo 115 Constitucional solo faculta una consulta, que no votación, el alcalde Sergio Pablo Mariscal pretende hacer lo mas democrático posible este proces

Los diputados federales por Cajeme, Marco Antonio Carbajal Miranda, Jorge Russo Salido y Javier Lamarque Cano fueron incorporados como secretarios de tres de las comisiones especiales de la Cámara de Diputados. Carbajal y Russo participarán en la comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.

Ruso también participará en la comisión de Ganadería. Por su parte Javier Lamarque se incorpora a la comisión de Pesca. La navojoense Hildelisa González Morales, diputada federal por el PT, será secretaria en la comisión de Seguridad Social, asi que hay que esperar buenos resultados legislativos y de gestión social de todos ellos para beneficio de sus distritos