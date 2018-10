¡En SIRM denuncian a la alcaldesa de vengativa, caprichosa, apática, orgullosa, cerrada y de no saber nada de administrar al ayuntamiento!

Compartir ! tweet





* Un ayuntamiento en quiebra, y vienen 30 demandas laborales ex empleados.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y como era de esperarse en San Ignacio Río Muerto priva la desesperación, la tristeza y la desesperanza, pues al tomar posesión la nueva alcaldesa de MORENA Patricia Zulema Magallanes mucha gente creía que esta señora iba hacer buena presidenta municipal, y resulto ser de lo peor, una señora que no entiende razones, VENGATIVA, CAPRICHOSA, APATICA, ORGULLOSA, CERRADA Y SIN PREPARACIÓN.

En fin tantas cualidades en su contra que ahora nos estamos dando cuenta que no sirve para nada esta maestrita de pueblo, que nomás tomo posesión y empezó a demostrar su negatividad a todo, a todo le pone pero, a todo le pone pretexto, nada le parece ella se cree la dueña de todas las verdades del mundo NO ACEPTA RECOMENDACIONES DE NADIE ASÍ SEAN POR SU BIEN, sus chicharrones nomas truenan en SIRM.

Ella se cree la ama y señora del municipio, un municipio hundido en la pobreza y declarado en quiebra por ella misma al tomar posesión y por si esto fuera poco la sigue la mala suerte a esta MAESTRITA CREIDITA, ALZADITA DE BARRIO que se llenó de caldo flaco pensando que es la presidenta de México, de todo reniega a todo le ve lo malo, nada le gusta esta MAESTRITA AMARGADA, pero en fin en su salud lo hallara muy pronto, ya que ella sabe muy bien que su municipio esta con punto rojo en la PGR y la SIEDO y pronto le podría revotar algo buenísimo por “manfleis” la profesorcita de barrio pobre.

Y por si esto fuera poco SIRM es un municipio hundido en las deudas, a todo mundo le debe, a la SHCP, a la CFE, a muchísimos proveedores, al de la planta de Tobarito, debe además muchísimas quincenas a los ex empleados de la administración pasada, mismos que la demandaran laboralmente porque ella no quiso atenderlos y lo peor se sabe que los grillo ante la gobernadora en la visita que hizo a Bahía de Lobos donde la “gober” les dio palo a lo ex empleados de la administración priista pasada.

Es que dicen que es muy vengativa la maestrita, porque son del PRI no los quiere, como si ella fuera española la profesorcita de barrio y por eso la demandaran ante la junta de conciliación y arbitraje de Cd. Obregón para que de una vez se hunda el ayuntamiento, porque no hay recursos y la gobernadora no les dará nada porque no sabe administrar la maestrita de barrio, así las cosas amigos lectores, los habitantes del municipio de SIRM tristes y confundidos con la desesperación de que la maestrita alcaldesa no dará con bola porque no sabe nada de administrar el ayuntamiento, ahora estamos peor que antes dicen sus habitantes y sin esperanzas porque es muy cerrada, caprichosa, apática y vengativa la maestrita de barrio y así no le vemos futuro al municipio, la gran verdad nos equivocamos y muy feo al votar por esta señora que ahora sus chicharrones nomas truenan en el ayuntamiento y no acepta recomendaciones de nadie, cerradísima la señorona presidenta, y si no al tiempo amigos lectores.