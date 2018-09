Politica Regional

Compartir ! tweet





Se comienza a enredar la situación del nombramiento del tesorero municipal a la alcaldesa de Guaymas, porque Sara Valle Dessens está sosteniendo contra viento y marea a su cuñado incómodo Santiago Luna, no valiendo las advertencias de Alfonso Durazo, la crítica de Lily Téllez, el llamado de su líder estatal del PT, Ana Gabriela Guevara, vamos, ni la orden de Amlo para hacerla cambiar de opinión. Muy cínica esta Sarita!.. Ya que andamos en broncas, vale la pena señalar que en donde también se calienta es por rumbos del Congreso del Estado con el asunto de los funcionarios y directivos despedidos por la bancada de Morena, de acuerdo con el abogado de los corridos, Gustavo Bustamante, quien estuvo en el tradicional desayuno de los miércoles con el Grupo Contrapunto Diez, la Presidencia del Congreso hizo las cosas fuera de ley… “HAY TIRO”.- Como ven la puntada del diputado del PT, Siri Salido, que según algunos portales de noticias dice que se quiere dar un tiro, de box desde luego, con José Luis Castillo en diciembre, dice que sería la pelea del PRI Vs Morena, aunque no sea de ese partido, con ese establo fue como ganó la diputación, pero nomás por mero morbo muchos seguramente los van a picar para que se lleve a cabo… Sonora, reprobado en combate a la pobreza!

Se comienza a enredar la situación del nombramiento del tesorero municipal a la alcaldesa de Guaymas, porque Sara Valle está sosteniendo contra viento y marea a su cuñado incómodo Santiago Luna, no valiendo las advertencias de Alfonso Durazo, la crítica de Lily Téllez, el llamado de su líder estatal del PT, Ana Gabriela Guevara, vamos, ni la orden de Andrés Manuel López Obrador para hacerla cambiar de opinión. Muy cínica esta Sarita!

Y es que en entrevista con Soledad Durazo dejó en claro que no lo va a remover de su cargo, porque ella no lo nombró sino fue el Cabildo, y además, pintó raya al decir que ni el PT ni Morena pueden meterse en asuntos del ayuntamiento porteño. ¡Ándale! Y todo hace indicar que seguirá la guerrita por el tema, que a la postre le puede resultar un tanto cuanto incómodo porque tendrá muchos reflectores sobre sus funcionarios.

Pero hay que reconocer una cosa, la mujer es bragada y trae bien puestas las faldillas.

NO ES LEGAL?.- De acuerdo con el regidor independiente Ernesto Uribe la designación fue ilegal porque la votación final de los regidores fue 12 a favor y 12 en contra, el voto que hizo la diferencia fue el de la alcaldesa, que asegura no tiene validez. “Se me hace raro, porque se supone que también forma parte de Cabildo” a menos que solo tenga voz y no voto. El caso es que esto ya se hizo huateque porque ahora tiene la mitad de los regidores en contra de este nombramiento, más los grupos de oposición. Algo que debe resultar incómodo.

Aquí lo prudente sería convocar a una reunión para pedir tiempo y revisar desde el punto de vista legal el nombramiento y que sean las leyes las que decidan, no tiene caso arriesgarse a una demanda penal por este asunto, pero además, es incómodo tener una camisa de fuerza justo cuando se está iniciando y se tiene que reconstruir el municipio que dicho sea de paso, lo recibió hecho pedazos, y por otra, mientras están en esta guerra, el exalcalde Lorenzo de Cima muy tranquilo sin que nadie lo llame a cuentas.

SE CALIENTA LA BRONCA.- Ya que andamos en broncas, vale la pena señalar que en donde también se calienta es por rumbos del Congreso del Estado con el asunto de los funcionarios y directivos despedidos por la bancada de Morena, de acuerdo con el abogado de los corridos, Gustavo Bustamente, quien estuvo en el tradicional desayuno de los miércoles con el Grupo Contrapunto Diez.

Hay muchas irregularidades en estos despidos al grado de que se interpondrán denuncias penales contra el grupo de “asesores” que andan operando estas acciones y contra la actual presidenta del Congreso, Rosa María Mancha, por abuso de autoridad y lo que resulte.

Además, los empleados despedidos tienen resolución a favor del Tribunal de Justicia Administrativa que les viene a dar un respaldo en sus demandas, vaya cosa, por donde quiera se pone sabroso, ah, el abogado recordó a la presidenta del Congreso que ya no tiene fuero y por lo mismo puede ser llamada a declarar por un ministerio público como cualquier mortal. Asi que como quien dice esto apenas empieza, y eso que el PRI cuenta con apenas 5 diputados, pero uno de ellos vale por tres o cuatro de Morena.

“HAY TIRO”.- Como ven la puntada del diputado del PT, Siri Salido, que según algunos portales de noticias dice que se quiere dar un tiro, de box desde luego, con José Luis Castillo en diciembre, dice que sería la pelea del PRI Vs Morena, aunque no sea de ese partido, con ese establo fue como ganó la diputación, pero nomás por mero morbo muchos seguramente los van a picar para que se lleve a cabo.

El Siri se ve que anda entrado con el pleito, ahora hay que ver que dice el campeón José Luis Castillo que ya está en retiro y metido a la grilla. Por lo pronto, ustedes ¿A quién le van? Yo al cajemense!

Sonora, reprobado en combate a la pobreza

Con calificación de 50.7, Sonora es uno de los estados que carecen de políticas públicas eficaces en la lucha contra la pobreza. Así es, lo que representa un duro golpea a las políticas de la gobernadora Claudia Pavlovich en la materia, pues en varias ocasiones afirmaba que andábamos muy bien.

Los gobiernos estatales ejercen 1 de cada 3 pesos del presupuesto público del ejercicio fiscal 2018, sin embargo, la gran mayoría de ellos están reprobados en contar con las capacidades institucionales para implementar políticas contra la pobreza efectivas, abiertas y participativas.

21 entidades están reprobadas y no cuentan con elementos mínimospara la eficacia de sus políticas sociales, según el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) 2018 de la organización Agencia para el Desarrollo (GESOC), presentado este lunes en el Senado de la República.

De un ranking de 0 a 100, 21 estados salieron conunnivel de desarrollo básico y bajo: Colima (59.0), Yucatán (58.6), Oaxaca (58.6), Tabasco (58.4), Baja California (58.0), Veracruz (57.4), Morelos (56.7), Estado de México (56.5), Querétaro (56.5), Hidalgo (55.5), Campeche (54.9), Quintana Roo (54.2), Chiapas (53.6), Durango (52.4), Baja California Sur (52.0), Tamaulipas (51.4), Sonora (50.7), Nayarit (48.9), Nuevo León (43.5), Tlaxcala (43.1) y Sinaloa (41.0).