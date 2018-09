¡En SIRM ex empleados priistas de la administración pasada del ayuntamiento dicen que la gobernadora les dio palo en Bahía de Lobos y por eso abandonaran al PRI!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Sonora.- Y donde las cosas andan cada día de lo peor es en el PRI, mucho reniego, mucha inconformidad, ya hartos los pocos priistas que de por si quedan en el estado, nos llaman reconocidos priistas del municipio de San Ignacio Río Muerto y a la vez ex empleados del administración priista pasada para informarnos que ellos fueron a la comunidad pesquera de Bahía de Lobos hace tres días para entrevistarse con la señora gobernadora del estado Doña Claudia Pavlovich.

Y pues lógico nosotros íbamos a pedirle su apoyo para que nos ayudara a que se nos paguen hasta 20 quincenas que se nos deben de trabajo y jamas pensamos que la señora Claudia Pavlovich nos iba a dar palo tan tajante, y nos dijo lo siguiente “YO TAMBIÉN TENGO MUCHOS PROBLEMAS PARA EL PAGO DE LAS QUINCENAS DE MIS EMPLEADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO, YA LES HE AYUDADO MUCHO, NO ALCANZA LA COBIJA PARA TODOS, TENGO 72 MUNICIPIOS A QUIEN AYUDAR, ¿Y A USTEDES SI LES DEBEN TANTAS QUINCENAS PORQUE SEGUÍAN TRABAJANDO?, así con voz seca y tajante se le notaba el coraje a Doña Claudia Pavlovich, no nos hubiera tratado así, finalmente ella es la gobernadora del estado para eso esta para ayudar a la gente o buscar mecanismos de apoyo.

A lo mejor pensó la señora Claudia que le estábamos pidiendo de su bolsa, pero bueno sentimos que nos trato mal, fue muy tajante y cortante no nos apoyo y por eso ya no queremos nada con el PRI, lo abandonaremos no sirve de nada ser priista de hueso colorado si no te apoyan y te dejan solo, que raro que Doña Claudia se este portando así, ademas dicen los que estuvieron ahí presentes que hasta regaño a los habitantes de Bahía de Lobos por que no le estaban poniendo atención a lo que estaba diciendo ahí en el evento tan sonado de Bahía de Lobos.

Pero en fin así es la política cuando te necesitan te buscan y te ayudan, como ya pasaron las elecciones pues ya no te necesitan y te dan palo, así suele suceder siempre y si no al tiempo amigos lectores.