¡En Benito Juárez denuncian a la alcaldesa de “descarado” nepotismo, esposo, sobrinas, compadres, tíos, primos entre otros se apoderan del ayuntamiento!

* Lina Mungarro gano con 90 votos porque le anularon 240 al PRI y ahora se quiere adueñar del municipio

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Benito Juárez las cosas andan de lo peor, los regidores del PRI Edgardo Martínez y de MC Iram Sandoval ya investigan para hacer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, pues los habitantes de Benito Juárez están denunciando el DESCARADO NEPOTISMO DE LINA MUNGARRO ALCALDESA POR SUERTE DE BENITO JUAREZ, que con toda la arbitrariedad y prepotencia del mundo sintiéndose la dueña ama y señora del ayuntamiento dicen nombro a su esposo el ex alcalde de Etchojoa Olegario Carrillo como su jefe de asesores.

Además también nombro a su sobrina Carolina Carrillo como Jefa del DIF y encargada de los desayunos escolares, así mismo nombro a su compadre del alma como secretario del ayuntamiento Alfredo Valenzuela y por si esto fuera poco nombro de tesorero municipal a su otro compadre Pedro Fernández, quien fuera subdirector de obras públicas en el trienio del Neto Cornejo (QEPD) y señalado por malos manejos y desfalcos por más de 7 millones de pesos en aquellos tiempos.

También la alcaldesa nombro al Lic. Arana en SEDESOL municipal y este rápido nombro a su hermano Gerardo Arana como subdirector, así mismo en Benito Juárez viendo que la alcaldesa estaba metiendo pura familia al ayuntamiento el secretario del ayuntamiento también nombro a su compadre el profesor Fernando Torres Díaz cono director de área, así mismo Florentino Jusacamea jefe de obras públicas nombro a su sobrino Pablo Duarte su subalterno y así la regidora Consuelo Montiel también nombro a su hija Consuelito Montiel como jefa del programa prospera.

Y así se están todavía repartiendo los huesos en Benito Juárez la alcaldesa puso pura familia de ella y de sus funcionarios en los puestos claves del ayuntamiento de Benito Juárez y por eso le piden a López Obrador que manden gente de sus confianzas al municipio y revise porque están puros parientes de la alcaldesa y de sus funcionarios como si fueran dueños absolutos del municipio.

Además dicen que la señora Lina anda que no tienta ni el suelo, se cree la divina garza no atiende a sus gentes, se la lleva a puerta cerrada no cree en nada, se le subieron los sumos a esta señora, piensa que se casó con el puesto, la verdad urge que los que mandan en MORENA le pongan freno a esta descarada alcaldesa que todavía sin pena ni gloria le está pidiendo 22 millones de pesos al gobierno del estado para liquidar y correr a casi 50 empleados del ayuntamiento para meter a sus recomendados y aliados de campaña.

Pero la señora gobernadora jamás le dará alas a los alacranes, eso júrenlo no habrá apoyos para Benito Juárez que de por sí está en la vil ruina, deben muchas quincenas a la gente y probablemente demandaran al ayuntamiento pronto, eso para que se le quite lo creída, prepotente, arbitraria y llena de nepotismo.

Así las cosas amigos lectores les estaremos informando todo lo que esté sucediendo en este municipio que ya empezó muy mal su alcaldesa, por cierto muy mal asesorada por su jefe de asesores y esposo el ex alcalde de Etchojoa Don Olegario Carrillo, y si no al tiempo amigos lectores.