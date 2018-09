Marea Brava

Compartir ! tweet





EL ALCALDE SERGIO PABLO MARISCAL, bajará el sueldo hasta en un 25% a todos los funcionarios de OOMAPAS. No especificó si en esta rebaja contempla a los funcionarios de primer nivel del H. Ayuntamiento de Cajeme, pero lo cierto es de que una vez tirada la primera pedrada, los demás no se escapan… UNA BUENA MEDIDA DE AUSTERIDAD… Pero, maldito pero, siempre se da.

EN SEGURIDAD… El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Lic. Francisco Cano Castro y el jefe de la Policía y Tránsito Municipal, Margarito Barrón Álvarez, diariamente se reúnen con la tropa para mejorar las estrategias que con lleven a mejorar la inseguridad que hoy en día se vive diariamente por cada rincón del municipio, pues las ejecuciones continúan dándose y ni la federación, ejercito y marina, han podido hacer nada por solucionar este conflicto de intereses entre los grupos delictivos que operan por esta región del Valle del Yaqui…

ACLARO, este problema no es exclusivo nada más en Cajeme… Este problema es Nacional y ya cuenta con algunas decenas de años y no se ha podido erradicar por tanta corrupción que se vive en el interior de los cochupos de la federación, pues siempre que una investigación de inteligencia militar culmina, salen raspados varios de los jefes de altos rangos de estas dependencias, pues las declaraciones de los presuntos culpables los involucran por algo…

ATRAPAN AYER PRESUNTA BANDA DE ASALTANTES… Tres hombres y dos mujeres fueron capturados por la Policía Municipal por participar en un asalto de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad. La detención se registró a las 5:15 horas de ayer en calle Meridiano y 300 donde los presuntos a bordo de un vehículo sedán remolcaban una planta eléctrica sin luces y que presuntamente despojaron minutos antes…

EMPIEZAN NUEVOS JEFES A DAR RESPUESTA A LA CIUDADANIA……….. El Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, se comprometió en apoyar a la tribu yaqui y respetando sus usos y costumbres para entablar un diálogo abierto con integrantes de esta comunidad… En representación del Alcalde, estuvieron el secretario del Ayuntamiento, Ascensión López Durán y el encargado de Asuntos Indígenas, Leonel Reyes, quienes platicaron con miembros de la tribu para conocer sus inquietudes y dar pronta respuesta a sus demandas.

