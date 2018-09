Politica Regional

Compartir ! tweet





Para López Obrador, lo suyo, lo suyo, es la campaña permanente; el mercado y la plaza pública, el abrazo, el saludo, el beso; una que otra sobadita a los “corazoncitos” que cubren sus giras; la arenga, los mensajes cifrados y desde luego, el cabildeo en corto, el ejercicio de la política a puertas cerradas, donde realmente se tejen los grandes acuerdos. No corrió sangre como querían los duros del morenismo… Y como en la reciente campaña, los guaruras del entonces coordinador estatal de la misma y ahora delegado en Sonora del mismo gobierno morenista, Media Ayuntamiento entre yaquis, Estado y Federación. El Alcalde Mariscal Alvarado, envió una comitiva para entablar un diálogo abierto con integrantes de la comunidad, la tarde del domingo.

Para Andrés Manuel López Obrador, lo suyo, lo suyo, es la campaña permanente; el mercado y la plaza pública, el abrazo, el saludo, el beso; una que otra sobadita a los “corazoncitos” que cubren sus giras; la arenga, los mensajes cifrados y desde luego, el cabildeo en corto, el ejercicio de la política a puertas cerradas, donde realmente se tejen los grandes acuerdos. No corrió sangre como querían los duros del morenismo. La Gober y AMLO no les dieron ese gusto.

Nada cambia, el acarreo estilo priista, el del pasado sábado aquí en Obregón para medio llenar el área signada para el mitin de agradecimiento del Peje a quienes votaron por el.

El presidente electo estuvo en Sonora donde visitó San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas y Cajeme. A dos meses y diez días de que se cruce al pecho la banda presidencial, López Obrador recorre el país repartiendo el presupuesto: más de siete mil millones de pesos para distintos proyectos y programas en Sonora, por ejemplo.

El evento más esperado, desde luego, fue la reunión que sostuvo con la gobernadora Claudia Pavlovich, antecedida de toda clase de especulaciones a propósito del desencuentro del gobierno priista local con la nueva clase política de Morena que copó el Congreso del Estado, se llevó el carro completo en las diputaciones federales y se hizo de las alcaldías más importantes.

Quienes esperaban que corriera sangre por el tema del paquete de reformas constitucionales aprobadas en los últimos días de la anterior legislatura, se quedaron con la carabina al hombro. Los mensajes, tanto de la gobernadora como del presidente electo coincidieron en que las campañas quedaron atrás y lo que se impone es ver al futuro con una mirada de cordialidad y colaboración.

Ambos sostuvieron un encuentro privado y también una reunión en la que estuvieron presentes los principales colaboradores de la gobernadora, así como legisladores electos, locales y federales de la coalición “Juntos haremos historia”, de los cuales ya los medios dimos pormenorizada cuenta durante el fin de semana.

Para el apunte grillo, baste citar que no hubo ni choque de trenes ni desgarre de vestiduras.

Al margen de dos-tres mareados con el súbito empoderamiento que arrojó el primero de julio, tanto la gobernadora como el presidente electo entienden que la cuarta transformación pasa por desahogar los temas de coyuntura, en la perspectiva de un proyecto de más largo plazo donde la construcción de acuerdos y el respeto a las distintas fuerzas políticas constituyen el camino más despejado hacia el fin último de todo gobierno, que es el bienestar de las mayorías.

En este espacio hemos insistido en que lo ocurrido el primero de julio no fue una revolución ni una ruptura, sino una transición pactada en la que poco a poco se irán tejiendo los acuerdos, con los naturales desencuentros, pero también con las respectivas coincidencias.

Por supuesto, el camino de esos acuerdos está empedrado de buenas y malas intenciones; de ambiciones personalísimas y de sorpresas en ciernes que de ninguna manera permiten augurar una transición de terciopelo; antes bien, lo que se perfila es un descomunal acervo de zancadillas y piquetes de ojo, que estaremos listos para documentar en los días por venir.

Media Ayuntamiento entre yaquis, Estado y Federación. Entre tanto, comprometido en apoyar a la tribu yaqui y respetando sus usos y costumbres, el Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, envió una comitiva encabezada por el Secretario del Ayuntamiento para entablar un diálogo abierto con integrantes de la comunidad, la tarde del domingo.

En representación del Alcalde, el profesor Ascensión López Durán y el encargado de Asuntos Indígenas, Leonel Reyes, acudieron a platicar con miembros de la tribu para conocer sus inquietudes y dar pronta respuesta a sus señalamientos.

Durante la reunión, autoridades yaquis, el Capitán de las autoridades tradicionales del Pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil y Cesáreo Cota Tórlota, expresaron su preocupación por el tema de seguridad en Loma de Guamúchil y Loma de Bácum, por lo que, a nombre del Presidente Municipal, se les informó que esta administración será interlocutora ante el Estado y Federación para sus necesidades.

Asimismo, se estableció que ayer lunes se sostendrá una reunión en el Salón Cobanaos (Presidentes) para conocer de fondo sus peticiones. Con este encuentro se logró que cesara el bloqueo intermitente de la carretera en el tramo entre Ciudad Obregón y Guaymas. Bien por el maestro Mariscal Alvarado, quien por cierto ayer mismo ordenó un programa emergente de bacheo en las principales calles de la ciudad.