SE REUNEN DEPENDENCIAS PARA TRABAJAR EN COORDINACIÓN Y CONCLUIR OBRAS RETRASADAS

Compartir ! tweet





-Porque el bienestar ciudadano es prioridad, propicia Alcalde de Cajeme primera reunión entre las dependencias involucradas

-Hay acuerdos entre las instituciones de los tres niveles de gobierno y empresas privadas para sacar adelante obras en proceso

-Sufragio y Jalisco quedarán terminadas para finales de noviembre: Esna Construcciones y SCT

Por primera vez, desde que iniciaron las obras de modernización de las calles Jalisco y Sufragio, mismas que presentan cerca de 10 meses de atraso, se reúnen en Cajeme representantes de la SCT, Esna Construcciones, Ferromex, Oomapas de Cajeme, Desarrollo Urbano y Obras Pública y personal de Tránsito Municipal, con la finalidad de establecer acuerdos y estrategias puntuales para agilizar los trabajos y minimizar las molestias ocasionadas a la ciudadanía.

La reunión fue propiciada por el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, con el único objetivo de que se afirmen compromisos cara a cara para terminar las obras que por tanto tiempo han afectado la vialidad y causado molestias a los conductores, comercios, industrias y a la población en general.

El Presidente Municipal, no sólo logró que las diferentes instituciones propusieran e intercambiarán líneas de acción para estipular tiempos en avances de obras de las calles Sufragio y Jalisco, sino que también consiguió la presencia activa de los encargados de la rehabilitación del paso a desnivel de la calle 200.

El Secretario de Desarrollo Urbano, José Carlos Galindo Gutiérrez, fungió como moderador de la reunión celebrada en el Salón Presidentes de Palacio Municipal, donde se enumeraron los acuerdos para agilizar los trabajos con eficiencia y manejo adecuado de los recursos, pero sobre todo procurando la seguridad de los cajemenses.

Entre los compromisos establecidos, Misael Razo Castro, Residente de Supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y Uriel Salgado, representante de la Constructora Esna, acordaron acelerar los trabajos y crear las condiciones para no afectar el tráfico mientras se concluye la obra, misma que estiman se terminará a finales de noviembre.

El Director del Organismo Operador de Agua Potable Oomapasc), Rodrigo González Enríquez acuerda con Aurelio González, representante de Ferrocarriles de México (Ferromex), la conexión de los colectores sanitarios bajo la vías del ferrocarril.

Alfonso Acuña Rueda Flores, representante legal Constructora Mar de Cortez, compañía que ejecuta la rehabilitación del paso a desnivel, solicita la autorización de Ferromex para iniciar los trabajos de descarga desde el cárcamo de rebombeo hacia el canal pluvial de la colonia Sostenes Valenzuela, popularmente conocido como el Chorizo.

Los oficiales de Tránsito Municipal, Jesús Abelardo López Parra y Francisco Javier Jaime Palomares, señalan que se delinearán rutas alternas o se dirigirá el tráfico en el tramo que va por la calle 200, entre Jalisco y paso a desnivel, mientras que se efectúa la introducción de obra hidráulica.

Además la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en conjunto con Transito Municipal se encargarán de señalar puntualmente a la SCT y a la Constructora ESNA, las fallas que hasta el momento no han sido corregidas y estan ocasionando problemas, esto con el fin de de realizar los trabajos adecuados para garantizar y mejorar la movilidad.

Saúl Gálvez Higuera, Subdirector de Supervisión y Control de Obra en el municipio, se comprometió a realizar un calendario de los trabajos y mantener una comunicación formal e institucional con las dependencias involucradas, a fin de lograr el cumplimiento con los acuerdos firmados en esta reunión.