¡El “Borrego” Gándara la quiere para el 2021!

* En el 2009 no me quiso Eduardo Bours, en el 2015 no me quiso Beltrones, haber en el 2021 quien me

quiere afirmo el ex alcalde de Hermosillo, ex senador y todavía presidente del consejo político del PRI nacional.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que esta plenamente comprobado que pajaro que no vuela que agarre ventaja y al parecer así esta pensando el señor Ernesto Gándara Camou actual presidente del consejo político del PRI nacional, ex alcalde de Hermosillo y ex senador entre otros.

El asunto aquí se torna interesante porque él esta dejando abiertas todas las puertas y posibilidades de ser candidato a la gubernatura por Sonora, si no es por el PRI ahora si júrenlo lo sera por el partido que lo cobije de eso no hay ninguna duda, el “Borrego” ya esta decidido a buscarla por donde sea, por quien sea y mas con las declaraciones publicas que hizo que cuando el quiso ser candidato a la gubernatura por Sonora en el 2009 el entonces gobernador de Sonora Eduardo Bours no lo quiso y prefirió a su compadre el “Vaquero” Alfonso Elías Serrano que perdió con Guillermo Padrés.

Y luego también dijo el “Borrego” que también en el 2015 quiso ser candidato a la gubernatura de Sonora y Beltrones no lo quiso y puso a Claudia Pavlovich, por eso ahora dice que la volverá a buscar en el 2021, si no es por el PRI sera por el partido que lo cobije, así que muy buena decisión del “Borrego” porque en el PRI no habrá chansa, ahora menos porque sera Sylvana Beltrones la candidata del PRI a la gubernatura de Sonora en el 2021.

Por MORENA sera Alfonso Durazo, por el PT sera Ana Gabriela Guevara, por el PAN sera Damian Zepeda, por Movimiento Ciudadano sera María Dolores del Río, así que pobre “Borrego” Gándara se podría quedar otra ves sin la candidatura de partidos, porque ya todos empiezan a trabajar por sus gallos cada quien para el 2021.

Y claro esta que el “Borrego” Gándara sera candidato al gobierno de Sonora, sí pero independiente, y si no al tiempo amigos lectores.