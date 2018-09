Pronostican lluvias fuertes en Sonora

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; septiembre 17 de 2018.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y del National Hurricane Center de EUA, coinciden en la presencia de zona de inestabilidad con potencial ciclónico de 40%, en las próximas 48 horas, ubicada a 570 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. en el océano pacifico, así como, ondas cortas e inestabilidad superior, que podrían afectar a Sonora.

Se pronostica, que a partir de mañana martes se pudieran presentar lluvias de 50 a 75 mm, principalmente en la región serrana y durante los días miércoles y jueves, tormentas muy fuertes a puntuales intensas de 75 a 150 mm, principalmente en las regiones centro y sur de la entidad.

Por lo anterior, de común acuerdo entre la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno del Estado, se emite el presente aviso meteorológico.

Principalmente para los municipios de Moctezuma, Tepache, Divisaderos, Cananea, Bacoachi, Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures, Cucurpe, Opodepe, Rayón, San Miguel de Horcasitas, Benjamín Hill, Carbó, Pesqueira, Hermosillo, La Colorada, Guaymas, Empalme, Bácum, Cajeme, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Álamos, Navojoa, Etchojóa, Huatabampo, Quiriego y Rosario.

Por lo que se solicita a la población en general– mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas en sus lugares de residencia, tener presente su plan familiar de protección civil y atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Navegación marítima – precauciones en inmediaciones de este sistema, atender indicaciones de capitanías de puerto, Secretaria de Marina-Armada de México y autoridades de Protección Civil.

Navegación aérea – precauciones en las inmediaciones de este sistema, atender indicaciones de Seneam.

Medios de comunicación – atender y difundir información emitida por el Sinaproc y fuentes oficiales sobre estos sistemas.

Así mismo, también para la población las recomendaciones siguientes:

Extremar precauciones por tormentas muy fuertes a puntuales intensas, en los municipios señalados.

Precauciones por presencia de vientos fuertes, poniendo especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido de cables eléctricos.

Extremar precauciones ante posibles deslaves o derrumbes en zonas serranas, inundaciones, crecientes en ríos de respuesta rápida, así como observar el nivel en los ríos de respuesta lenta y las presas de la región, desarrollar acciones preventivas, tales como el reforzamiento de bordos de contención.

Si hay lluvia intensa y/o fuerte viento, diríjase inmediatamente a las zonas seguras definidas por la autoridad (refugios temporales).

Estar atento a cualquier sonido producido por escombros en movimiento, tales como árboles derrumbándose o peñascos que chocan unos con otros.

Mantenerse alerta por si ve lodo y rocas sobre la carretera, grietas o deformaciones sobre el pavimento, ya que éstos pueden indicar la presencia de un movimiento de ladera.

En caso de peligro inminente, desalojar el área inmediatamente y no tratar de salvar pertenencias.

No intente cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puede ser arrastrado por el agua.

Extreme precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.

Si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras, desaloje inmediatamente.

Revisar existencia de árboles y/o postes inclinados, avisar de inmediato a Protección Civil, en caso de observar cualquier señal de inestabilidad.

Extremar precauciones a la navegación por la presencia de oleaje, así como la realización de actividades turísticas, recreativas y comerciales en el mar y zona de playas.

Extreme precauciones, manténgase informado y acatar las indicaciones que las autoridades marítimas y portuarias establezcan.

En caso de que su vivienda se encuentre en peligro ante las condiciones o efectos de la temporada, mantenga ubicados los refugios temporales y/o acuda a su unidad de protección civil más cercana, ante la presencia de algún agente perturbador.

Abrigarse preferentemente usando la técnica de cebolla (vestirse por capas) que permite que el aire circule libremente alrededor de su cuerpo, manteniéndolo seco y atrapando el calor.

No utilizar doble media o calcetín, ya que esto bloquea la circulación, en su caso utilizar calcetines de lana.

A la navegación marítima atender las indicaciones de las autoridades marítimas portuarias.

Dar especial atención a personas enfermas y de la tercera edad, niños e indigentes; permanezca atento a las indicaciones de Protección Civil.

Atender las indicaciones de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, para la navegación aérea en los municipios mencionados.

Extremar precauciones al tránsito vehicular, antes de salir a carretera verificar el funcionamiento electromecánico y limpiaparabrisas.

Conducir más despacio y usar las marchas para frenar antes que los frenos.

Extremar precaución al conducir con pavimento mojado, con presencia de granizo, ya que se puede cristalizar.

Conducir sin sobresaltos y no parar de repente.

Llevar el volante con firmeza. Los movimientos bruscos pueden hacer perder el control del vehículo.

Mantener una distancia de seguridad más amplia.

Extremar precaución en zonas montañosas.

Extremar precaución ante fuertes ráfagas de viento en puntos expuestos y prestar atención a vehículos de emergencia.

Evitar, dentro de lo posible, detenerse en zonas de derrumbes y seguir siempre las indicaciones de carretera.