López Obrador: Se quedarán con las ganas quienes piensan que fallaremos

El presidente electo encabezó un mitin en La Paz, Baja California Sur, donde anunció la realización de una consulta para decidir si se da paso o no a la explotación de una mina de oro

Al agradecer el voto ciudadano del pasado primero de julio, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sentenció que se van a quedar con las ganas quienes pronostican que no podrá cumplir lo que prometió a los ciudadanos en su campaña.

Se van a quedar con las ganas los que están pensando que le vamos a fallar al pueblo, hemos luchado por años y no vamos a traicionar al pueblo de México”, afirmó al encabezar un mitin en el malecón de La Paz, Baja California Sur.

López Obrador recordó que la campaña ya acabó, pero sabe bien que aunque se disfracen de radicales, siempre van a ser rebasados por la izquierda.

Siempre vamos a rebasar a los conservadores por la izquierda, aunque se disfracen de radicales”, afirmó.

Agregó que es tiempo de trabajar para todos y cuidar la investidura presidencial.

También anunció la realización de una consulta ciudadana en Baja California Sur antes del primero de diciembre de este año para decidir si se da paso a la explotación de una mina de oro o no en la zona de la laguna.

En este tema, aclaró, “no es a gritos ni a sombrerazos” como se resuelven estos temas.