Se compromete Sergio Pablo Mariscal a mejorar condiciones laborales de Policías Municipales

* Reducen jornada laboral de agentes policiacos para brindar un servicio eficiente a los ciudadanos.

Cajeme necesita sacudirse de lo malo y fortalecerse en lo bueno, insistir en una cultura de respeto, orden, sana convivencia y fomentar la denuncia ciudadana por los delitos sufridos, manifestó el Alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, al reunirse con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

En su primer día de Gobierno, el Presidente Municipal arribó de manera puntual a la corporación para dar un mensaje a los agentes policiacos e invitarlos a que se sumen al proyecto de combatir la inseguridad que actualmente se vive en Cajeme.

“Nadie puede negar que los cajemenses se sienten agraviados y tienen razón, hoy requerimos soluciones inmediatas, a mediano y largo plazo; este es el llamado compañeros, trabajaremos desde el principio y será muy importante marcar la conducta de los que estaremos involucrados en administrar los recursos y poder garantizar una calidad de vida y resultados positivos para los ciudadanos”, expresó.

Asimismo, mencionó que está trabajando con el Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Francisco Cano Castro, en un diagnóstico para conocer la situación que se vive en el municipio en materia de incidencia y clasificación delictiva, así como el equipamiento, nivel de preparación, entre otros temas.

“En ocasiones los policías reciben muy poco, si no mejoramos la vida de ustedes y sus familias, tampoco la vida de la sociedad será mejorada”, precisó.

Al finalizar el mensaje, el Alcalde tuvo acercamiento con cada uno de los policías municipales presentes y recalcó los compromisos presentados; posteriormente hizo un recorrido por las instalaciones de Seguridad Pública.

Cabe señalar que durante esta reunión, no se descuidaron los recorridos de vigilancia en el municipio.

MEJORAN HORARIO DE POLICÍAS

A partir de este lunes, los policías de Seguridad Pública Municipal tendrán el horario de ocho horas y no de doce seguidas como anteriormente se trabajaba, lo anterior con el fin de cambiar las condiciones laborales y mejorar el servicio que se le brinda a los cajemenses.

COMPROMISOS

• Crear un programa permanente de prevención del delito, mediante el fomento del deporte, el arte y cultura para que los niños y jóvenes no caigan en el consumo de las drogas.

• Mejores salarios, prestaciones, programas especiales de becas, asesoría institucional y respeto a los derechos humanos para policías municipales.

• Capacitación y ofrecer recursos materiales para que los resultados sean efectivos en la lucha contra la delincuencia.

• Que la academia de policía tenga perspectivas regionales y un programa de acercamiento del elemento con la sociedad.

• Creación de juzgados orales de la justicia municipal a cargo de los jueces calificadores por infracciones al bando de policía, la ley de tránsito y policía del estado.

• Trabajar en el equipamiento necesario, contemplando la tecnología para las labores de vigilancia.