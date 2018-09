Es joven sonorense primera mexicana en obtener una beca para estudiar en Inglaterra

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; septiembre 12 de 2018.- La estudiante Marisi Gutiérrez Ruiz, integrante de la Escudería Nova que participa en Singapur en F1 In Schools, obtuvo beca de estudios en la Academia de Ingeniería Unilever Williams en Londres, Inglaterra.

La alumna recién egresada del plantel Navojoa, con un promedio de 9.9, es la única mexicana ganadora de este programa de becas internacionales en Londres, quien convivirá, a partir de noviembre próximo, con estudiantes seleccionados de Vietnam, Reino Unido, Wales, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.

Martín Antonio Yépiz Robles, Director Académico de Colegio de Bachilleres, informó que la Academia de Ingeniería Unilever Williams (UWEA) por sus siglas en inglés, tiene como objetivo ubicar a los jóvenes más talentosos del mundo y formarlos para encauzar su camino hacia la categoría reina del automovilismo, Fórmula 1.

“El programa cuenta con expertos en el ámbito del asesoramiento, orientación y tutoría, donde sólo podrán acceder a el los diez jóvenes con mayor proyección. La sonorense Marisi Gutiérrez, junto con los nueve restantes completarán una serie de proyectos extracurriculares y experiencias de tutoría en Williams y Unilever, a través de la plataforma en línea y clases presenciales en Inglaterra”, indicó Yépiz Robles.

Los diez participantes fueron seleccionados en la final mundial de F1 in Schools 2018 en Singapur, Asia. Esta organización sin ánimo de lucro, fomenta el desarrollo de las habilidades de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), al permitir que los jóvenes de preparatoria asuman el papel de un equipo de Fórmula 1.

La egresada del Cobach Navojoa es integrante de la escudería de F1 in Schools y una de las 25 semifinalistas, elegida de entre aproximadamente 150 aspirantes al programa “Unilever Williams Engineering Academy Class of 2018”, que cada año ofrece la Academia en la Final Mundial de esta competencia.

Marisi es actualmente alumna de la Universidad de Sonora en la carrera de Arquitectura.